Kangal köpekleri, İngiltere'nin gündeminde

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın dünyaca ünlü kangal köpekleri, İngiltere\'nin en çok okunan gazetelerinden The Times\'a haber oldu. Gazetenin ödüllü muhabiri Louise Callaghan, kangal köpeklerini yerinde inceleyerek, Sivas İl Özel İdaresi Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi Sorumlusu Hüseyin Yıldız\'dan bilgi alıp, gazete için haberleştirdi. The Times, kangalları \'Süper büyüklükteki aslan köpekleri\' olarak niteledi.

İngiltere\'nin önde gelen gazetelerinden The Times, Sivas\'ın dünyaca ünlü kangal köpeklerini anlatan bir haber yayımladı. Gazetenin Ortadoğu Temsilcisi Louise Callaghan\'ın kaleme aldığı, foto muhabiri John Beck\'in ise fotoğrafladığı haber, geçen pazar günü yayımlandı. Sivas\'ın Merakum mevkisinde bulunan Sivas İl Özel İdaresi Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi\'ne gelerek, merkezin sorumlusu Hüseyin Yıldız\'dan kangal köpeğinin özellikleri hakkında bilgi alan Callaghan, köpeklerle fotoğraf çektirdi. Kangalları \'Süper büyüklükteki aslan köpekleri\' olarak tanıtan gazetedeki haberde, bu köpeklerin sıkça pazarlanan sahteleri nedeniyle soy ağacının yok olma tehlikesi yaşadığına dikkat çekildi.

Kangal köpeklerinin, en saf soy ağacına sahip köpekler arasında yer aldığı kaydedilen haberde, Hüseyin Yıldız ise \'köpeklere fısıldayan adam\' olarak tanıtıldı. Haberde, kangal köpeklerinin İngiltere\'de yoğun ilgi gördüğünden bahsedilirken, yasa dışı yetiştirilen kangal köpeklerinin ülkede \'yer altı köpek dövüşleri\'nde kullanıldığına dikkat çekildi. Avrupa\'da, geçmişte kangal köpeklerinin adının geçtiği bazı olumsuz olaylar nedeniyle bir ara sayılarının azaldığına dikkat çekilirken, İngiltere Kangal Topluluğu Başkanı Sheila Reed\'in görüşlerine haberde yer verildi. Türkiye\'nin koyduğu koruma ve ihracat kısıtlamasından da bahsedildi.

\'İNGİLİZLER, KANGAL KÖPEKLERİNİ ÇOK SEVİYOR\'

The Times Ortadoğu Temsilcisi Callaghan, yaptığı açıklamada İngilizlerin kangal köpeklerini çok sevdiğini söyledi. Callaghan \"Bir yerde kangal köpekleri ile ilgili makale okumuştum; ama zaten uluslararası arenada Türkiye ile ilgili bilinen konulardan bir tanesi de kangal köpekleri. İngiliz halkı, kangal köpeklerini çok seviyor. Buraya gelirlerse kangal köpeklerini gördüklerinde çok mutlu olacaklar, çok sevecekler; çünkü kangal köpekleri sadık ve dostane köpekler. Hüseyin Bey\'e bizi kabul ettiği için çok minnettarız. Onu yerinde ziyaret etmek çok güzeldi. Konukseverliği için kendisine teşekkür ediyorum\" dedi.

\'KANGALLAR, DÜNYAYA NAM SALDI\'

Sivas İl Özel İdaresi Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi Sorumlusu Yıldız ise kangal köpeklerinin ününün, dünyanın her yerine yayıldığını belirterek, şunları söyledi:

\"İlk önce buraya gelip, görmeleri bizi mutlu etti. Doğalarında, kendi yapı özelliklerini daha iyi teşhir ederler. Neticede uluslararası bir kimliğe sahip kangal köpekleri. Onun için de insanları da uluslararası birleştiren bir köpek soyumuzdur ve dünyaca da ünlü her tarafa nam salmıştır. Bu, Türkiye için değil; bütün dünya için iyi bir haberdir, güzel bir görüntüdür. Böylelikle Sivas\'ımızın, ülkemizin turizmine de ek bir katkıdır. Neticede kangal köpeklerimizin çok önemli bir gazetede, İngiltere\'de yer alması, orada bir reklama girmesi bizi ayrıca mutlu etmektedir\" diye konuştu.



