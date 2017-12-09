T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kandıra'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

09 Aralık 2017 23:27

Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında, D-605 karayolunun Namazgah mevkiinde meydana geldi. Kandıra yönüne giden henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UL 3254 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yüksel Özkan yönetimindeki 54 VE 654 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 69 yaşındaki İsmet Kaya ve 54 yaşındaki İsmail Kaya öldü. Diğer araç sürücüsü Yüksel Özkan ve otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKBİRKANDIRA Kocaeli DHAKOCAELİ KandıraKazaD605NamazgahKandıraULVEKazadaKayaDiğerYaralılarKazım Dinç Devlet HastanesiKocaeliAraştırmaUygulama HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24