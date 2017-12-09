Kandıra'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, D-605 karayolunun Namazgah mevkiinde meydana geldi. Kandıra yönüne giden henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UL 3254 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yüksel Özkan yönetimindeki 54 VE 654 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 69 yaşındaki İsmet Kaya ve 54 yaşındaki İsmail Kaya öldü. Diğer araç sürücüsü Yüksel Özkan ve otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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