Kandıra F Tipi Cezaevi Müdürü kurşunlanarak öldürüldü!

Kocaeli'de daha çok çete suçlularının kaldığı Kandıra F Tipi Cezaevi'nin Müdürü İsmet Aktürk bu sabah saatlerinde otomobilinde, yanından geçen bir başka araçtan kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan Aktürk hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İzmit’in Yeşilova Semti’nde trafik ışıklarında meydana geldi. Daha çok çete suçlularının kaldığı F Tipi Cezaevi’nin Müdürü İsmet Aktürk’ün içinde bulunduğu 06 BP 4679 plakalı aracın yanına yaklaşan 34 KGZ 76 plakalı otomobilden peş peşe ateş açıldı. Kurşunlardan 3’ü İsmet Aktürk’ün vücuduna isabet etti.

Mustafa Bağdiken ve Ergün Ayaza'nın DHA'da yer alan haberine göre, ağır yaralanan İsmet Aktürk’ü, aracın şoförü hemen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Burada ameliyata alınan İsmet Aktürk doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Aktürk’ü öldürenlerin yakalanması için tüm ekipler seferber edildi.

İzmit-Kandıra Karayolu'nun 20. kilometresindeki Kandıra F Tipi Cezaevi, 1 ve 2'nolu olmak üzere yan yana iki cezaevinden oluşan bir kompleks. Burada kalanlar çoğunlukla tek kişilik odalarda tutuluyor.

Başsavcı Küçük: Terör şüphesi var

Koceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük olay ile ilgili yaptığı açıklamada 'terör saldırısı olduğunu değerlendiriyoruz' dedi. Başsavcı Küçük, İsmet Aktürk'ün daha önce görev yaptığı Osmaniye T Tipi Cezaevi'ndeki görevi nedeni ile bir sorun yaşadığını söyledi. Başsavcı Küçük konu ile ilgili bir takım bilgileri de elde ettiklerini kaydetti.

İsmet Aktürk bir yıl önce gelmişti



İsmet Aktürk, çeşitli illerde uzun yıllar cezaevi müdürü olarak çalıştı. Aktürk, yaklaşık 1 yıl önce Osmaniye T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü iken Kocaeli’ye tayini çıktı. Aktürk, Osmaniye’den önce de Konya ilinde Konya E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda müdür olarak görev yapıyordu. İsmet Aktürk, 1 yıldır Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi Müdürü olarak görev yapıyordu.