Kandıra Cezaevi Müdürü cinayetinin ardından 6 kişilik çete çıktı

Kandıra 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ün 16 Haziran 2015’te makam aracına açılan ateş sonucu öldürülmesinin ardından olayı soruşturan polis, sekiz ay süren titiz bir çalışma ve takipler sonucu altı kişilik suç örgütünü ortaya çıkardı.



Aktürk’ün, cezaevinde kalan Ankara’da işlediği suçlardan ömür boyu hapis cezasına mahkûm M.T.’ye “kuvvetli kaçma şüphesi” nedeniyle hasteneye gidiş izni vermemesi nedeniyle “korkutmak” amacıyla ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirdiği anlaşıldı.



Aktürk’ü şehit eden kurşunların atıldığı tabancayı kullanan tetikçi İdris D. araçtaki küçük bir kan izinden yakalandı. Polis, olayda kullanılan aracın da “ikiz plakalı” araçlardan ortaya çıkardı. Suç örgütünün, ikiz plakayı Ankara’dan 120 lira karşılığında elde ettiği belirlendi.





Milliyet’teki habere göre, saldırının ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kocaeli Emniyeti KOM Şubesi ve İstihbarat Şubesi’nce ortak oluşturulan ekiplerle çalışma başlatıldı. Kandıra Yolu’nda Sabah 08.30 sıralarında görev yerine giderken içinde bulunduğu 06 BP 4576 plakalı resmi araca 34 KGZ 76 plakalı başka bir araçtan açılan ateşle yaşamını yitiren Aktürk’e yönelik saldırı olayı ile ilgili polis sekiz aylık çalışma sonucu saldırıyı aydınlatmayı başarararak altı kişiyi gözaltına aldı.



Olayın ardından Kocaeli-İstanbul-Ankara hattında çalışmalarına başlayan polis, saldırının hemen ardından Kandıra Yolu’nda tarlaya terk edilmiş halde bulunan 34 KGZ 76 plakalı izini sürdü. Aracın, saldırıdan bir gün önce Ankara’daki birss alışveriş merkezinin otoparkından çalındığını belirleyen polis, üzerindeki plakanın sahte ve “ikiz plaka” olduğunu ortaya çıkardı.

Aracın gerçekte 06 ABB 16 olan plakası yerine ikiz plaka takıldıktan sonra AVM’nin otoparkından çıkarıldığını saptayan polis, yol üzerindeki kameralardan yaptığı araştırmada aracın, Altındağ’da Babür caddesi bölgesine getirildiğini tespit etti.



İkiz plaka takıldı



Burada ikiz plaka takılı bordo renkli aracın aynı gece 02.00 sıralarında hareket ettiğini ve 02.39’da İvedik bölgesinden İstanbul Otoyolu’na çıkışını saptadı. Polis, aynı zamanda 34 KGZ 76 plakalı araçla birlikte 06 FF 0483 plakalı başka bir aracın da İzmit’e doğru yola çıktığını belirledi.



Her iki aracın olay günü 06.00 sıralarında İzmit’e girdiğini belirleyen uzman polis ekibi, araçların 06.56’da müdür Aktürk’ün evinin yakınındaki bir güzergahta dolaşarak kontrol yaptığını saptadı. Ardından 07.16’da Aktürk’ün içinde bulunduğu 06 BP 4576 plakalı makam aracını takibe alan araçlardan 06 FF 0483 plakalı aracın öncü olarak yol aldığını, eylemcileri taşıyan ikiz plakalı aracın da Aktürk’ün aracını arkadan takip ettiği kamera kayıtlarına yansıdı.



Daha sonra 08.29’da Aktürk’ün aracının seyir halindeyken yanına yaklaşan eylemcilerin bulunduğu araçtan ateş açıldığı tespit edildi.



İnternette görmüş





Saldırının ardından eylemcilerin aracı bir tarlaya terk ettikleri, öncü giden 06 FF 0483 plakalı aracın iki eylemciyi yoldan alıp Gölcük’e gittiği ve iki eylemcinin Gölcük’te otogarda indirildiği, daha sonra aracın yeniden Kandıra cezaevi önüne gelip kısa süre sonra ayrıldığı belirlendi.



Soruşturmanın ikinci aşamasında polis, araçların içindeki kişilerin kimliğini belirlemeye başladı. 06 FF 0483 plakalı araçta Mehmet A. ve Özgür T., müdüre ateş edilen araçta da İdris D. ile Tuncer S.’nin bulunduğu ortaya çıkarıldı. Araştırmalarda ikiz plaka takılan aracın şüpheli Tuncer S. tarafından çalınıp plaka takıldığı belirlendi.



16 hırsızlık olayı başta olmak üzere 18 ayrı suçtan sabıkası bulunan S.’nin, ikiz plakayı bir internet sitesinde sahibi tarafından satışa çıkarılan araçtan edindiği ve gerçek damgalı kopyasını Ankara’dan 120 lira karşılığında aldığı belirlendi. S.’yi plaka basım işini yapan kişi de teşhis etti.



S.’nin bağlantılarını araştıran polis, Mehmet A. Şerafettin D. Savaş G. Özgür T. ve İdris D.’nin kimliklerine ulaştı. Olayın Mehmet A. ve Şerafettin D. tarafından planlandığı, Tuncer S. ve İdris D.’nin eylemi gerçekleştirdiği bilgizine ulaşan polis savcılık talimatıyla operasyona başladı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Mehmet A. Tuncer S. Şerafettin D. ve Savaş G,’yi Ankara’da gözaltına aldı. Dört şüpheliden Mehmet A. Tuncer S. ve Şerafettin D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı Savaş G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Sevgilisine giderken





Tetiği çeken İdris D.’nin de peşine düşen polis, zanlıyı önceki gece Ankara’nın Etlik semtinde kız arkadaşının evine girerken gözaltına aldı. İdris D.’nin üzerinde “Serdar Teflen” adına hazırlanmış ve kendi fotoğrafı bulunan sahte nüfus cüzdanı ile ruhsatsız 9 mm.lik bir tabanca elde edildi.



Tabancanın, Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ün şehit edilmesinde kullanılan silah olup olmadığının belirlenmesi için kriminal laboratuvara gönderilirken, zanlı özel ekiple Kocaeli’ne gönderildi.





Tetikçi İdris D. tutuklandı

Tetikçi İdris D. KOM Şubesi’ndeki sorgusu sırasında olaydan haberinin olmadığını ve hiç Kocaeli’ne gelmediğini söyledi. Ancak bordo renkli araçtaki yapılan olay yeri incelemesi sırasında aracın dış yüzeyinde küçük bir parça halinde bulunan kan izinin DNA’sı ile İdris D.’nin kanının DNA’sı örtüştü. Zanlının elindeki incelemede de sol elinin işaret parmağında bir yara izi kalıntısı belirlendi. Ateş açtığı sırada elinden yaralandığı tahmin edilen İdris D. önceki gece tutuklandı.

Soruşturmada zanlılardan Mehmet A.’nın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması başta olmak üzere 5 ayrı suçtan sabıkasının olduğu, uzaktan akrabası hükümlü M.T.’yi en az 10 kez cezaevinde ziyaret ettiği belirlendi. Şerafttin D.’nin de Mehmet A. ve M.T.ile hemşehri olduğu ve kız/kadın kaçırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak başta olmak üzere 9 ayrı suç kaydı bulunduğu, zanlı İdris D.’nin ise suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak ile kasten adam yarlamak suçlarından 16 ayrı suç dosyası bulunduğu da ortaya çıktı.



Polis, yaklaşık 1 TB’lık 13 bin ayrı kamera görüntü dosyasını incelerken, yaklaşık 20 kişi arasında geçen bin 500 sayfalık HTS kayıt analizi yaptı. Zanlı Tuncer S.’nin olaydan 4 gün önce telefonlarını kapattığı belirlendi. Diğer zanlıların ise bir gün önce kapattıkları telefonlarını olay günü öğleden sonra tekrar açtıkları saptandı.

Sadece gözleri açıkta kaldı





Ayrıca olayda kullanılan 06 FF 0483 plakalı aracın da olaydan kısa süre önce Ankara’dan bir galeriden satın alındığı belirlendi. Zanlıların kamera kayıtlarından kurtulmak için Ankara’dan çaldıkları diğer aracın tüm camlarını siyah film ile kapladıkları, araç kullanırken sadece burun ve gözleri görülebilecek biçimde kamufle oldukları da tespit edildi.



Korkutmak için ateş etmiş





Kandıra Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ün, olaydan kısa süre önce cezaevinde kalan hükümlü M.T.’nin sevkini yaptırdığı hastanede mahkûm koğuşu bulunmaması ve “kuvvetli firar etme” olasılığı nedeniyle izin vermediği, bunun üzerine M.T.’nin de Aktürk’ün korkutulması amacıyla ateş edilmesi yönünde girişimde bulunduğu öne sürüldü.