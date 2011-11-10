Kandilli'den deprem açıklaması!

T24 - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, Van'daki 5,6 büyüklüğündeki depremin ana şoka göre bir şiddet derecesi daha küçük olduğunu belirterek, "Hasarsız bir binada hasar yaratması çok küçük bir ihtimal, ama hasarlı bir yapıyı yıkması muhtemel" dedi.



Erdik, bu akşam saat 21.23'te Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, eldeki verilerin, bölgedeki kırılmanın halen devam ettiğini gösterdiğini kaydetti.



Büyük depremlerden sonra bekledikleri artçı sarsıntıların büyüklüğünün ana şokun bir altına kadar inebileceğini, üstüne çıkmayacağını dile getiren Erdik, "Ana şok 7,2 olduğu için 6,2'yi görme ihtimali var. Şu anda en yükseği 5,6 civarında kaldı. Bu bölgede, Türkiye'deki yanal atımlı faylara göre artçı şok aktivitesi çabuk sönmüyor. Bir süre daha artçı sarsıntılar devam edecek gibi duruyor" diye konuştu.



Erdik, Türkiye'de artçı sarsıntılarla ilgili istatistiklerin daha çok yanal atımlı depremlere ilişkin olduğunu vurgulayarak, "Mesela Kuzey Anadolu fay hattında veya Ege'deki depremler gibi. Ama bu bölgede artçı şoklar uzuyor. Bu, daha önce alıştığımız bir fay tipi değil. Bu bakımdan istatistiklerle ilgili bir şey söylemek zor" dedi.





Artçı mı değil mi?



Son sarsıntının artçı şok olup olmadığının da ayrıca incelenmesi gerektiğini belirten Erdik, şöyle devam etti: "Çünkü etrafta çok miktarda fay var. Ayrı bir deprem değil de ana şokun yırttığı 30x60 kilometre boyutlarında bir ters fay, ona bağlı olabilir. Ama esas ana şokun yırttığı fayın biraz güneyinde duruyor. MTA tarafından gösterilen bir Van fayı var. Onun göl içindeki uzantısı gibi duruyor. Ama şu an söylediklerim biraz prematüre tabii. Yarına detaylı incelememiz gerekir."



Erdik, ana depremde ağır hasar görmüş binaların artçı şoklarda yıkılabileceğini kaydederek, "Hasarsız bir binada bu depremin hasar yaratması fazla mümkün değil. Çünkü ilk depremin Van'da yarattığı şiddet 7-8 civarındaydı. Bu depremin yarattığı şiddet 6 civarında. Ana şoka göre bir şiddet derecesi daha küçük. Biraz daha yakın faya, Van'a 15 kilometre. Hasarsız bir binada hasar yaratması çok küçük bir ihtimal, ama hasarlı bir yapıyı yıkması muhtemel" diye konuştu.



Baştan beri Hükümetin ve ilgili kurumların, vatandaşları hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyardığını aktaran Erdik, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu yönde uyarıları olduğunu, bunlara uyulması gerektiğini söyledi.





Bağımsız deprem



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Doğan Kalafat da sarsıntının bağımsız bir deprem olduğunu belirtti. Kalafat, yıkılan binaların önceki depremde hasar almış olan binalar olduğunu söyledi.



