Kandilli Rasathanesi Müdürü: Marmara'da 7,2'lik bir deprem enerjisi birikti

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Şu anda 7,2'lik bir deprem enerjisi birikmiş durumda. Dolayısıyla Marmara'da şu anda da bir deprem olabilir, belki 1, belki 5, belki 10 yıl sonra da olabilir ama olacağı kesin" dedi.

Özener, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Kulübü tarafından düzenlenen programın ardından yaptığı açıklamada belirli bir büyüklükte deprem meydana geldikten sonra onun artçılarını görmenin normal olduğunu söyledi.

Türkiye'de deprem sayısında çok anormal bir artış olmadığına işaret eden Özener, "Türkiye ve yakın coğrafyasında, Türkiye'nin etkilenebileceği Ege'de, Akdeniz'de yaklaşık her 3,5 yılda 7'nin üstünde bir deprem meydana geliyor. Türkiye kara sınırını da düşündüğünüzde Türkiye'de yaklaşık 6,5-7 yılda bir 7'nin üstünde depremin olması sürpriz değil." diye konuştu.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Özener, aktif fayları ve tarihsel depremleri bilerek yaşamak gerektiğini belirtti. Depreme hazırlıklı olmanın önemini vurgulayan Özener, 1999'daki Marmara Depremi'nden sonra bu konuda daha bilinçli olunduğunu dile getirdi.

Özener, "Ayrıca deprem İstanbul'a ne kadar yaklaşırsa insanların depreme ilgisi o kadar artıyor. Çünkü ekonominin kalbi, nüfusun kalbi İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul'a depremin yaklaşması, deprem konusuna insanların ve karar vericilerin ilgisini daha çok artırıyor." ifadelerini kullandı.

"Şu anda 7,2'lik bir deprem enerjisi birikmiş durumda. Dolayısıyla Marmara'da şu anda da bir deprem olabilir, belki 1, belki 5, belki 10 yıl sonra da olabilir ama olacağı kesin. Çünkü fay hattı geçiyor, tarihsel depremler var, tarihi depremler tekrarlanıyor.

Bir gün bu depremi yaşayacağız ama ne zaman yaşayacağımızı maalesef kimse bilmiyor. Kuzey Anadolu Fayı 1939'da Erzincan'dan kırılarak geldi, 17 Ağustos Gölcük ve 12 Kasım Düzce depremleriyle nihayetlendi. Kırılmayan bir sonraki kısmı Marmara Denizi içinden geçiyor.

Türkiye'de 7'nin üstünde deprem beklenebilecek bölgeler var, farklı yerlerde yine 7'nin üstünde deprem olabilecek fay hattı var. Ama Türkiye'de insanların en çok ilgisini çeken yer Marmara."

Özener, "Türkiye'de 3'lük deprem, 4'lük depremden daha fazla oluyor. Yani depremin büyüklüğü arttıkça görülme sıklığı azalıyor." bilgisini verdi.