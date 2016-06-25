T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kandilli Rasathanesi: Marmara'da yaşayan vatandaşlar depreme hazırlıklı olmalı

İstanbul ve Yalova'da hissedilen 4.4 şiddetindeki depremin Kuzey Anadolu Fay hattındaki bir fay parçasının kırılması sonucunda meydana geldiği ifade edildi

25 Haziran 2016 13:24

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremle ilgili yayımladığı açıklamada bölgede yaşayan vatandaşların depreme karşı hazırlıklı olmaları uyarısında bulundu.

Açıklamada, İstanbul ve Yalova'da hissedilen 4.4 şiddetindeki depremin Kuzey Anadolu Fay hattındaki bir fay parçasının kırılması sonucunda meydana geldiği ifade edildi.

 

"Marmara 1. derece deprem bölgesi, tedbir alınmalı"

 

Depremin merkez üstüne yakın olarak en etkili depremlerin 1963 yılında Adalar ve 1999 yılında Kocaeli depremleri olduğunu hatırlatan Kandilli Rasathanesi, bölgede birkaç yılda bir bu tür orta şiddette depremler meydana geldiğini belirtti.

Marmara Denizi ve çevresinin 1. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer aldığının belirtildiği açıklamada Kandilli Rasathanesi şu ifadelere yer verdi:

"Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme karşı herzaman hazırlıklı ve bilinçli olması, depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş olması olası afetlere karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır."

ETİKETLER

Kandilli RasathanesidepremMarmara Bölgesifay hattıdeprem bölgesi

İlgili Haberler

Marmara'da iki artçı deprem

Marmara Denizi'nde peş peşe iki deprem meydana geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24