Kandilli Rasathanesi: Marmara'da yaşayan vatandaşlar depreme hazırlıklı olmalı

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremle ilgili yayımladığı açıklamada bölgede yaşayan vatandaşların depreme karşı hazırlıklı olmaları uyarısında bulundu.

Açıklamada, İstanbul ve Yalova'da hissedilen 4.4 şiddetindeki depremin Kuzey Anadolu Fay hattındaki bir fay parçasının kırılması sonucunda meydana geldiği ifade edildi.

"Marmara 1. derece deprem bölgesi, tedbir alınmalı"

Depremin merkez üstüne yakın olarak en etkili depremlerin 1963 yılında Adalar ve 1999 yılında Kocaeli depremleri olduğunu hatırlatan Kandilli Rasathanesi, bölgede birkaç yılda bir bu tür orta şiddette depremler meydana geldiğini belirtti.

Marmara Denizi ve çevresinin 1. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer aldığının belirtildiği açıklamada Kandilli Rasathanesi şu ifadelere yer verdi:

"Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme karşı herzaman hazırlıklı ve bilinçli olması, depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş olması olası afetlere karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır."