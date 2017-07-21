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Kandilli Rasathanesi, Ege'deki depremin büyüklüğünü güncelledi; 6.6

Depremde 2 kişi hayatını kaybetmiş 200 kişi de yaralanmıştı

21 Temmuz 2017 14:11

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünün 6.6 olduğunu açıkladı. 

Açıklamada, "Tsunami Bodrum liman içindeki istasyonda maksimum 13 cm olarak ölçüldüğü ve kıyıdan 100 metre içeriye kadar su geldiği" belirtildi.

Deprem özellikle Bodrum, Rodos ve İstanköy adalarında hissedilmişti.

Depremde 2 kişi hayatını kaybetmiş, 200 kişi de yaralanmıştı.

Kandilli'den yapılan açıklama şöyle:

"Bu sabaha karşı Bodrum’un güneyinde, son verilere göre 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem kıyıya 10 km uzaklığında olup, derinliği 5 km olduğundan dolayı, hemen güneybatımızdaki İstanköy adasındada iki kişinin can kaybına ve ciddi anlamda hasara yol açtı. Bizde şükür ki herhangi bir kaybımız yok.

Bölge sismik olarak aktif bir bölge. Ekranda gördüğünüz şekilde Gökova körfezinin batısında aktif. 160 civarı artçı sarsıntı kaydettik, bunların en büyüğü 4,8 olarak tespit edildi. Bilimsel olarak 5,5 büyüklüğüne kadar artçı bekleyebiliriz. Bölgedeki vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz ve her an teyakkuzda olmalarını öneriyoruz.

Bu deprem sonrasında da bir tsunami meydana geldi ama bu tsunami sizin uzakdoğuda gördüğünüz anlamda bir tsunamiden bahsetmiyoruz. Normal bir fay bu fay. 30-40 santimetre bir düşeyatım neticesinde bir tsunami meydana geldi. Bu tsunaminin bodrum limanında olan bir istasyonumuzd

Maksimum 13 santim olarak kaydedildi Tsunami. Şunu belirtmekte fayda var. Liman içindeki cihazın konumu gereği düşük kaydedildi. Fakat güney kıyılarında çok daha yüksek seviyelerde su baskınları gözlendi. 10 metreden 100 metreye kadar su içeriye sokuldu. Akıntılı şekilde karaya, içerlere kadar girdi. Düşey olarak da 30 santim gibi… Fakat önemli olan akıntısı.

Bu bölgede oluşabilecek, Girit de tarihi verileri incelediğimizde bu bölgede tsunamileri görme olasılığı yüksek oluyor."

 

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