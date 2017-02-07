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Kandilli Rasathanesi: Çanakkele için sürpriz olmayan depremler, anormal bir durum yok

Çanakkale'de son 2 günde 3 deprem meydana gelmişti

07 Şubat 2017 19:03

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, son 2 günde Çanakkale'de meydana gelen 3 depreme ilişkin olarak "Aslında beklediğimiz, Çanakkale için sürpriz olmayan depremler. 5, 5.5 o bölge için doğal depremler. Bu da onlardan bir tanesi, anormal bir durum yok " dedi.

Çanakkale’de ikisi 5.3 büyüklüğünde olmak üzere dün kaydedilen çok çok sayıda depremin ardından bugün saat 05.24’ten itibaren de büyüklükleri 2.2 ila 5.3 arasında değişen 40 sarsıntı daha olmuştu.

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