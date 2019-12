Kandilli: Evlerinize girmeyin!

T24 - Merkez üssü Kütahya'nın Simav İlçesi olan 5. 9 büyüklüğündeki depremin ardından Kandilli'den açıklama geldi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, "500'e yakın artçı şok kaydedildi. Daha artçı şokların olması da muhtemel. İnsanların tedbirli olmaları ve evlerine girmemeleri daha iyi olur" dedi.



Erdik, Kandilli Rasathanesinde yaptığı açıklamada, Kütahya'nın Simav ilçesinde, dün saat 23.15'te bir deprem meydana geldiğini hatırlatarak, ''Büyük bir deprem değil aslında. Bölge, birinci derece deprem bölgesidir. Orada 7 büyüklüğünde depremler de meydana gelebilir'' dedi.

Yaptıkları ön tahminlere göre, 200 kadar hasarlı bina olabileceğini ve can kaybının 10'un altında kalacağını kaydeden Erdik, ''Keşke kimsenin canı yanmasaydı ama bunlar birinci derece deprem bölgesinde olağan depremler. Arkasından oldukça yoğun bir artçı şok aktivitesi oldu. Artçı şoklar yaklaşık 4.6 büyüklüğündeydi, şu anda 2-2.5'un altına düştü ama 12 saat içinde 500'e yakın artçı şok oldu'' diye konuştu.

Bölgenin daha önce de birçok deprem yaşadığını ve depreme alışık bir bölge olduğunu kaydeden Erdik, bu depremin halk için büyük bir deprem anlamına geldiğini ama fazla hasar yaratacak bir deprem olmadığını dile getirdi.

Prof. Dr. Erdik, şunları söyledi:

''Depremin oluş mekanizması ve meydana geldiği fay hattı bakımından, Kuzey Anadolu fay hattıyla doğrudan bir ilişkisi yok. O bakımdan, İstanbul'da bir depremi tetiklemesi söz konusu olamaz. Büyük ihtimalle bundan sonra artçı şoklar azalarak devam edecek. Bu arada bir iki tane 3-4 büyüklüğünde artçı şokların olması da çok normal. İnsanların, buranın birinci derece deprem bölgesi olması dolayısıyla bu tip şeylere alışık olması, normal hayatına zamanla tekrar dönmesi gerekir.''



Deprem uzmanları CNNTurk'e konuştu

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan: "Ciddi hasar yapabilecek bir deprem. Bölgede kırsal yapılarda ciddi hasarlara neden olabilir. Yerel yöneticilerin hasar tespiti yapması gerekir. Yardıma ihtiyaç olan yerleşimler olabilir. Konuşmamız gereken yer şu an için Simav'dır. Bu depremin Marmara ile ilişkisini kurmaya vaktimiz yok. Bu büyüklükteki depremlerde bazen ciddi hasar oluşabiliyor."

İTÜ Öğretim Üyesi Naci Görür: "Son aldığımız haberlere göre depremin odağı Simav. Bu bölgede Simav fayı var. daha önce de deprem üretmiş. Bu deprem orta büyüklükte. Normalda bunun fazla can ve mal kaybının olmaması gerekir. Ancak kırsal alanda bu depremin hiç de beklenmedik can ve mal kaybına mal oludğunu biliyoruz. Aldığımız haberlere göre can kaybı yok. Bu ne kadar net bir bilgi bilmiyorum. Kırsal alanlarda hasar vermiş olabilir. Bir de orada siyanür sızıntısı vardı. Umarım bu siyanür havuzuna olumsuz etkisi olmasın. Sızıntı miktarını artırmış da olabilir. Marmara fayını etkiler mi? Böyle bir ilişki yok. bunu beklemiyoruz. Daha büyük deprem olabilir mi. bunu beklemiyoruz."