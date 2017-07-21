Kandilli: Bodrum'da 13 santimetrelik tsunami kaydedildi!

Ege Denizi'ndeki 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaşanan tsunamiye ilişkin olarak, açıklama yapan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, "Tsunami Bodrum liman içindeki istasyonda maksimun 13 cm kaydedildi" dedi.Yunanistan'ın Kos Adası'nı da etkileyen depremde biri Türk vatandaşı iki kişi hayatını kaybetmiş, sarsıntı Bodrum'da da etkili olmuştu.

Ege Denizi’ndeki deprem ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde basın açıklaması yapıldı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, "Son verilere göre 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" dedi.

30-40 cm’lik düşey hareket sonucu bir tsunaminin meydana geldiği belirtilirken "Tsunami Bodrum liman içindeki istasyonda maksimun 13 cm kaydedildi" dedi. Ancak istasyonun liman içinde olduğu vurgulanırken çevrede daha yüksek bir tsunami hareketinin olduğu belirtildi. Açıklamada, "Kıyıdan 10 metreden 100 metreye kadar su içeriye sokuldu" denildi.

Kandilli'den yapılan açıklama şöyle:

"Bu sabaha karşı Bodrum’un güneyinde, son verilere göre 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem kıyıya 10 km uzaklığında olup, derinliği 5 km olduğundan dolayı, hemen güneybatımızdaki İstanköy adasındada iki kişinin can kaybına ve ciddi anlamda hasara yol açtı. Bizde şükür ki herhangi bir kaybımız yok.

"Her an teyakkuzda olunmalı"

Bölge sismik olarak aktif bir bölge. Ekranda gördüğünüz şekilde Gökova körfezinin batısında aktif. 160 civarı artçı sarsıntı kaydettik, bunların en büyüğü 4,8 olarak tespit edildi. Bilimsel olarak 5,5 büyüklüğüne kadar artçı bekleyebiliriz. Bölgedeki vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz ve her an teyakkuzda olmalarını öneriyoruz.

"30-40 santimetre tsunami"

Bu deprem sonrasında da bir tsunami meydana geldi ama bu tsunami sizin uzakdoğuda gördüğünüz anlamda bir tsunamiden bahsetmiyoruz. Normal bir fay bu fay. 30-40 santimetre bir düşeyatım neticesinde bir tsunami meydana geldi. Bu tsunaminin bodrum limanında olan bir istasyonumuzda maksimum 13 santim olarak kaydedildi Tsunami. Şunu belirtmekte fayda var. Liman içindeki cihazın konumu gereği düşük kaydedildi. Fakat güney kıyılarında çok daha yüksek seviyelerde su baskınları gözlendi. 10 metreden 100 metreye kadar su içeriye sokuldu. Akıntılı şekilde karaya, içerlere kadar girdi. Düşey olarak da 30 santim gibi. Fakat önemli olan akıntısı. Bu bölgede oluşabilecek, Girit de tarihi verileri incelediğimizde bu bölgede tsunamileri görme olasılığı yüksek oluyor.

"Hissedilen şiddet 7"

Her bir buçuk yılda bir 6'dan büyük depremler yaşıyoruz. Çünkü her sene 3-4 santimetrelik bir hareket söz konusu Güney Batı'ya doğru. Yer kabuğunun ne yöne doğru hareket ettiğini biliyoruz. Eski tarihsel depremlerimiz nedeniyle fayların hareketliliğini biliyoruz. Tek bilemediğimiz şey zaman. Dünyanın hiçbir yerinde zaman vermek mümkün değil. 6,6 büyüklüğündeki depremin merkezde hissedilen şiddeti 7 oldu.

"Sismik boşluk dolduruldu"

Gökova körfezi’nde 1900’den günümüze kadar 4’ten büyük depremlere baktığımız zaman, Gökova körfezinin orta ve güney kısmında depremler meydana geldiği halde batı kısmında çok az sayıda olduğunu görüyorsunuz. Dün akşam meydana gelen deprem, sismik boşluk dolduğunu söyleyebiliriz. Sismik boşluğu doldurduğunu söyleyebiliriz.

"Ülkemiz bir deprem ülkesi"

Hep söylüyoruz ama keşke bilimsel bir veri söyleyebilsek. Şunu hep söylüyoruz, ülkemiz bir deprem ülkesi. Vatandaşlarımızın her an deprem olacak gibi hazır olması lazım. Şunu ifade edeyim, ilk veriler geldikten sonra ilk anlık çözümler yapıyoruz. Bu çözümde ilksel sonuçları veriyoruz. Gelen bilgiler doğrultusunda bunları revize ediyoruz. Önce 6,3 açıklandı, daha sonra 6,5’e çıktı. Bazı depremler gizleniyor mu diye bir şey yok. Dünya üzerinde böyledir. Deprem izleme merkezlerinde, izlerseniz daha sonra revizeler var. Şu andaki son verilerle birlikte 6,6 olarak söylüyoruz."