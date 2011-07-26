Kandilli: Artçı sarsıntılar çok sevindirici

T24 - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden Dr. Doğan Kalafat, Tekirdağ depremden sonra kaydedilen 42 artçının ‘çok olağan, sevindirici ve olumlu bir gelişme’ olduğunu söyledi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, yaptığı açıklamada, bölgede bir deprem beklendiğini ama dün akşam meydana gelen depremi, Marmara depreminin öncüsü olarak nitelendirmenin mümkün olmadığını söyledi.



Kalafat, 2009 yılında da aynı bölgede şiddeti 4’ün üzerinde bir deprem daha meydana geldiğini hatırlatarak, ’Marmara Denizi’nin içerisinde yaklaşık 2,5 yılda bir 4’ün üzerinde bir deprem olur. Yaklaşık 4-5 yılda bir de bu büyüklükte bir deprem olur. Bu bölgenin özelliğidir. Bu da bölgedeki deprem üreten fayların diri olduğunun göstergesidir’ dedi.



Bu depremin, Marmara’da olası büyük bir depremin öncüsü şeklinde yorumlanamayacağını vurgulayan Kalafat, ’Biz bu bölgede zaten bir deprem bekliyoruz. Gelecek yıllar için 1999 depreminden sonra Marmara bölgesinde bir deprem bekleniyor ama bu depremi onun bir öncüsü gibi nitelendirmek mümkün değil. Ama bu deprem, Marmara Denizi’nin içerisindeki fayların diri olduğunun bir göstergesi. Zaten bunu biz biliyoruz’ diye konuştu.



Bölgede onlarca deprem olduğunu kaydeden Kalafat, ’Zaten biliyoruz, takip ediyoruz. Bir yıl içerisinde 450’ye yakın bu bölgeden deprem alıyoruz. Küçük boyutta deprem. Dolayısıyla bu yeni bir sonuç, yeni bir bilgi değil’ şeklinde konuştu.



Kalafat, bölgede depremden sonra kaydedilen 42 artçı depreme ilişkin de ’Bu çok olağan bir durum ve iyi bir gelişme. Bu durum o depremin o yörede olmuş yerel bir deprem olduğunu ve ondan sonraki sürecin çok doğal olduğunu gösteriyor. Bizim için çok sevindirici ve olumlu bir gelişme bu süreç’ dedi.





'3-4 yılda bir orta büyüklükte deprem normal'



Bu arada, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:



’Bilindiği gibi Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kuzey kolu, İzmit Körfezi Adalar açıklarından Marmara Denizi’nden geçerek Mürefte-Şarköy’e bağlanmakta ve oradan Saroz Körfezi’ne uzanmaktadır. Bu yüzden, özellikle meydana gelen depremin olduğu bölge, Batı Marmara’nın en aktif yöresi olarak nitelendirilip burada sık aralıklarla hafif ve çok şiddette depremler meydana gelmekte olup 3-4 yılda bir orta büyüklükte depremler kaydedilmektedir.’





