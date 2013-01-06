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'Kandil'in içinde bulunmadığı bir süreç çözüm getiremez'

Van Bağımsız Milletvekili Tuğluk: Devletin Öcalan'ı muhattap alıp müzakere başlatmasını önemsiyoruz, öncelikle sayın Öcalan'ın Kandil'deki PKK ile direk bağlantı kurması sağlanmalıdır

06 Ocak 2013 16:31

Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmeleri değerlendiren Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk,  "Devletin Öcalan'ı muhattap alıp müzakere başlatmasını çok önemsiyoruz. Öncelikle sayın Öcalan'ın Kandil'deki PKK ile direk bağlantı kurması sağlanmalıdır. Kandil'in içinde bulunmadığı bir süreç çözüm getiremez" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi'ndeki DTK toplantısında konuşan Tuğluk, Kürt meselesinin çözüm yolunun inkar ile değil demokratik temelde olduğunu söyledi.

"Devletin, sayın Abdullah Öcalan'ı direk muhattap kabul edip müzakere başlatmasını çok önemsiyoruz" diyen Tuğluk, "Zaten devlet sürekli Öcalan'la diyaloğunu hiç kesmedi. bu da müzekerelere dönüştü. Sürecin Oslo gibi olmaması için Öcalan'ın İmralı'daki müzakere koşulları ilk etapta yaratılmalı, direkt Kandil ile bağlantı kurulmalıdır. PKK ve Kandil'in içinde bulunmadığı bu süreç başarılı olamaz; çözüm getiremez. Biz de DTK olarak elimizden geleni yapacağız, risk almayada hazırız." şeklinde konuştu.

Tuğluk, DTK olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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