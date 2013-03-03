Abdullah Öcalan’ın hazırladığı barış ve çözüm için yol haritasını Kandil’e götüren BDP ve DTK heyeti, Murat Karayılan’la Kandil’de görüştüklerini söyleyerek, KCK heyetinin kendilerine "İmralı’da süren diyalog bizim için çok önemli ve bağlayıcı" dediğini aktardı.

Süleymaniye temaslarının ardından Erbil'e geçen BDP ve DTK heyeti burada bir basın toplantısı düzenledi. Bir heyetle Kandil’e giden BDP Eşbaşkanı Gültn Kışanak, “KCK heyeti, Sayın Öcalan’ın mektubuna 1 hafta 10 gün içerisinde görüşlerini belirten bir yanıt vereceklerini söyledi” ifadelerini kullandı.



Kandil'in barış iradesinden memnunuz



DTK eşbaşkanları Tuğluk ve Türk ise, “Kandil’e gönderilen mektubu ilettik. Kandil’deki yöneticilere sayın Öcalan’ın başlattığı bu süreci destekleyeceğimizi söyledik. Kandil’de de barış ve çözüm iradesi görmekten memnun kaldık. Adımlar atıldıkça barışın ve çözümün gelmesi hızlanacaktır” dedi.



Tutsaklar geliyor



Murat Karayılan’a “Kandil’de tutsak bulunan kamu görevlilerinin serbest bırakılması talebini ilettik” diyen Kışanak, “1 hafta içerisinde bunu sonuçlandıracaklarını söylediler” dedi. Heyetteki Altan Tan ise, kendisine yönelik iddiaları yalanladı. “Barış isteyenler rahat olsun” dedi.

BDP Erbil Temsilciliği’nde düzenlenen basın toplantısına, BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, DTK eşbaşkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk ile BDP Milletvekilleri Altan Tan ve Sırrı Süreyya Önder katıldı. Toplantıda konuşan BDP Eşbaşkanı Kışanak, önceki gün heyet olarak Kandil Dağı’nda Murat Karayılan başkanlığındaki KCK heyeti ile görüştüklerini açıkladı.



Önemli ve bağlayıcı



Çok önemli bir süreçten geçildiğini vurgulayan Kışanak, şöyle konuştu:

"İmralı’da başlatılan görüşmeler her gün bir adım ileri gidiyor. Barışı sağlamak ve akan kanı durdurmak için ilk günden beri çabamız sürüyor. Süleymaniye’de görüşmelerde bulunduk. Bugün de Hewler’de temaslarımızı südüreceğiz. Burada gördüğümüz dektek ve ilgi çok önemliydi. Heyetimiz ayrıca KCK yönetimine yazılan mektubu da iletti. Yoğun hava operasyonu nedeniyle birgün gecikmeli olarak Kandil’de Murat Karayılan başkanlığındaki KCK heyeti ile görüştük. Verimli ve önemli bir görüşme oldu. KCK yöneticileri İmralı’da süren diyaloğun kendileri için çok önemli ve bağlayıcı olduğunu söylediler. Sayın Öcalan’ın mektubuna 1 hafta 10 gün içerisinde görüşlerini belirten bir yanıt vereceklerini söylediler."



Herkes rolünü oynamalı



Toplantıda Kürtçe konuşan Ahmet Türk ise çözüm sürecinde atılan adımlara karşılık, karşı adımların da atılması gerektiğini belirterek, “Adımlar atılırsa barışın gelmesi çabuk olur. Bu süreç konusunda sayın Öcalan’a teşekkür ediyoruz. Bütün Türk ve Kürt siyasi partilerin barış için çalışma yapmaları ve rollerini oynamalıdırlar” dedi. KCK’nin yaklaşımından da söz eden Türk, “Görüşmelerimiz olumlu geçti. Çözüm çabaları karşısındaki memnuniyetlerini dile getirdiler. Süreci destekliyorlar” dedi. Türk ayrıca Karayılan’ın, “Eğer barış olacaksa, onurlu bir barış olmalı” mesajını verdiğini de kaydetti.



Barış umudunu artırdı



Aysel Tuğluk da şunları söyledi:

"Kandil’deki yöneticilere sayın Abdullah Öcalan’ın başlattığı bu sürece destek vereceğimizi söyledik. Ve onun arkasında olduğumuzu ifade ettik. Onlardan da bu sürecin arkasında durmaları için destek ve temennilerimizi ilettik. Kandil’de barış ve çözüm iradesi görmekten memnunuz. Kandil 2 gün önce bombalanmasına rağmen bu kadar güçlü çözüm ve barış iradesi göstermesi umutlarımızı artırdı. Kandil ziyareti bizde barış umudunu daha da artırdı."



Bu sefer barış kazanacak



İmralı görüşmelerini basına sızdırdığı iddia edilen BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, gazetecilerin bu yönündeki sorularını yanıtladı. Tan, “Beni tanıyan herkes iyi bilir. Biz sürecin farkındayız. Barış çok zor bir iştir, yürek ister, doğruluk, dürüstlük ister. Şu anda gündeme getirilen bütün iddialar yalandır. Bu yalanlar yakında ortaya çıkacaktır. Süreç olumlu bir çizgide ilerliyor. Barış isteyenler rahat olsunlar. Kavga ve savaşın devam etmesini isteyenlere yazıklar olsun. Bu sefer barış kazanacaktır” dedi.

Basın toplantısının ardından BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak ve Sırrı Süreyya Önder, Türkiye’ye dönmek üzere Erbil’den ayrıldı.



Esirler 10 gün içinde gelecek



Gültan Kışanak PKK'nın kaçırdığı askerlere ilişkin "Kandil’de tutsak bulunan kamu görevlilerinin serbest bırakılması için bu talebi ilettik. Kendileri de 1 hafta 10 gün içerisinde bir çalışma başlatıp, bunu sonuçlandıracaklarını söylediler. Biz bir heyet oluşturarak, bu alıkonulanların ailelerine teslim edilmesi için çalışmamızı sürdüreceğiz" diye konuştu.