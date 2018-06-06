"Kandil'e Türk bayrağının dikilmesi, Öcalan'ın yakalanmasından daha büyük etki yaratır"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Kuzey Irak'taki çatışmanın oldukça sert geçtiğini söyleyerek, "Aktarıldığına göre hedef Kandil’i almak" dedi. Beklentinin, "Karadan giren komando birliklerinin Kandil’de bir zamanlar PKK’nın komuta merkezi olarak bilinen yerin ele geçirilmesi ve Türk bayrağının göndere dikilmesi yönünde" olduğunu söyleyen Sarıkaya, hükümetin ayrıca operasyonları 24 Haizran seçimleri öncesinde bitirmeyi hedeflediğini yazdı. Sarıkaya, "Eğer Kandil’e Türk bayrağı dikilirse bu Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye teslim edilmesinden çok daha büyük bir etki yaratır" dedi.

Muharrem Sarıkaya, "Kandil ve Münbiç" başlığıyla (6 Haziran 2018) yayımlanan yazısında, bazı kaynaklara göre operasyonda bir zamanlar Kandil’e uzanan yolda ilk arama kontrol noktası olarak bilinen vadinin girişine kadar ulaşıldığı bilgisi aktarılrken, bazı kaynakların da çatışma alanının Deşta Barazgir ve Sidekan eteğinde kalan vadinin girişinde devam ettiğini ileri sürdüğünü yazdı.

Sarıkaya, devamında şunları kaydetti:

"Şimdi beklenti, karadan giren komando birliklerinin Kandil’de bir zamanlar PKK’nın komuta merkezi olarak bilinen yerin ele geçirilmesi ve Afrin’de de olduğu gibi Türk bayrağının göndere dikilmesi yönünde. İddiaya göre bütün bu gelişmeler de Başbakan Binali Yıldırım’ın Bağdat gezisi sırasında ele alınmış. İki ülkenin askeri yetkililerinin planlaması sonucu bir noktaya varılmış ve operasyon başlamış. Peki seçimin hemen öncesine yetişir mi? Hükümetteki beklentinin bu yönde olduğu kuşku götürmez."

Kandil'in simgesel değerini koruduğunu ifade eden Sarıkaya, "Eğer Kandil’e Türk bayrağı dikilirse bu Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye teslim edilmesinden çok daha büyük bir etki yaratır" dedi. Sarıkaya, devamında şöyle yazdı:

"Nasıl ki 1999’da Öcalan’ın yakalanması DSP’yi % 22 ile koalisyonun birinci partisi yaptıysa, Kandil’in de benzer etkisinin olmamasının olanağı yok. Belki kümülatif olarak seçimde bir etki yaratmayacağı varsayılabilir ama marjinal etkisi beklenenin üzerinde olur. Unutulmasın ki Öcalan’ın yakalanması, DSP ile birlikte MHP’nin oyunu da 1999 seçiminde % 18’e çıkarmıştı."