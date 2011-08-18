-Kandil'e hava ve topçu taarruzu ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, dün akşam saatlerinden itibaren bölücü terör örgütüne ait Kandil Dağı, Hakurk, Avaşin-Basyan, Zap ve Metina Bölgesindeki 60 hedefe Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından başarılı bir taarruz harekatı icra edildiğini; hava harekatı öncesinde Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk Bölgelerinde tespit edilen 168 hedefin, topçu silahları ile yoğun olarak ateş altına alındığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan basın açıklamasında, konuya ilişkin şu bilgilere yer verildi: ''17 Ağustos 2011 günü akşam saatlerinden itibaren bölücü terör örgütüne ait Kandil Dağı, Hakurk, Avaşin-Basyan, Zap ve Metina Bölgesindeki 60 hedefe, Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından başarılı bir taarruz harekatı icra edilmiştir. Görevlerini başarıyla tamamlayan uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Ayrıca, hava harekatı öncesinde; Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk Bölgelerinde tespit edilen 168 hedef, topçu silahları ile yoğun olarak ateş altına alınmıştır. İcra edilen harekatta, her zaman olduğu gibi sadece bölücü terör örgütü hedef alınmış, sivil halkın olumsuz etkilenmemesi için gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve yurt dışındaki benzer faaliyetleri, Irak'ın kuzeyini güvenli bir yaşam alanı ve Türkiye'ye saldırı üssü olarak kullanan bölücü terör örgütü etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir.''