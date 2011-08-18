-Kandil'e hava harekatı DİYARBAKIR (A.A) - 18.08.2011 - Irak'ın kuzeyindeki Kandil dağında bulunan terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenlendi. Diyarbakır'daki 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı 8. Ana Jet Üssünde akşam saatlerinde olağanüstü hareketlilik yaşandı. Alınan bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında 8. Ana Jet Üssünden ikişerli gruplar halinde çok sayıda gece görüş sistemine sahip F-16 savaş uçağı kalkış yaptı. Uçakların kalkışı sırasında askeri havaalanı bölgesinde yaşanan hareketlilik dikkati çekti. Başbakanlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil dağındaki çeşitli hedeflere yapılan operasyon sonrasında, uçaklar 8. Ana Jet Üssüne döndü. Harekat ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.