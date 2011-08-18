T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kandil'e hava harekatı DİYARBAKIR (A.A)

18 Ağustos 2011 05:34

-Kandil'e hava harekatı DİYARBAKIR (A.A) - 18.08.2011 - Irak'ın kuzeyindeki Kandil dağında bulunan terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenlendi. Diyarbakır'daki 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı 8. Ana Jet Üssünde akşam saatlerinde olağanüstü hareketlilik yaşandı.  Alınan bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında 8. Ana Jet Üssünden ikişerli gruplar halinde çok sayıda gece görüş sistemine sahip F-16 savaş uçağı kalkış yaptı. Uçakların kalkışı sırasında askeri havaalanı bölgesinde yaşanan hareketlilik dikkati çekti. Başbakanlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil dağındaki çeşitli hedeflere yapılan operasyon sonrasında, uçaklar 8. Ana Jet Üssüne döndü.  Harekat ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24