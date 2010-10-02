Kandil'e giden yol...

T24 - PKK'nın ateşkesi 1 ay daha uzatacağını açıkladığı toplantıya katılamk için yola koyulan Namık Durukan, Süleymaniye sınırından Hakkâri’ye, Şemdinli’ye kadar uzanan Zagros Dağları’na kadar yaşadıkalarını anlattı.



Kandi bölgesinde 2000 kadar birçok Kürt örgütünün faaliyet gösterdiği, 400’ü aşkın köy bulunuyor. Milliyet gazetsinde yer alan habere göre;



Zorlu bir yolculuktan sonra Kandil’deyiz... KDP ve KYB’ye bağlı peşmergeler,?Kandil’in girişinde yol kontrollerini sıkılaştırmış. Örgütün toplantıları sırasında cep telefonları ve sinyal ileten tüm elektronik cihazlar toplanıp susturuluyor.



Kandil bölgesi, Süleymaniye sınırından Hakkâri’ye, Şemdinli’ye kadar uzanan Zagros Dağları’nda... Örgütten izin almadan kimse bölgeye giremiyor.



PKK’nın eylemsizlik kararını 1 ay uzattığını açıkladığı Kandil’deki basın toplantısına gidebilmek için, zorlu ve riskli yollardan geçmemiz gerekti. 2000’e kadar birçok Kürt örgütünün faaliyet gösterdiği, 400’ü aşkın köyün bulunduğu Kandil bölgesi, Süleymaniye sınırından Hakkâri’ye, Şemdinli’ye kadar uzanan Zagros Dağları’nda...



KDP ve KYB’ye bağlı peşmergeler, Kandil’in girişinde yol kontrollerini son dönemlerde daha da sıkılaştırdı. Önceki basın toplantılarında Kandil’e gitmek isteyen birçok gazeteci, kontrol noktasından geri çevriliyordu. Bu nedenle bu kez, kaçakçıların kullandığı dağ yolunu takip ederek Kandil bölgesine ulaştık.



Erbil’den çıktıktan sonra 6 saatlik zorlu yolculuğun ardından vardığımız Kandil bölgesinde, PKK’nın kontrol ettiği vadiye ulaştık. 2000’den sonra örgütün denetimi tamamen ele geçirdiği Kandil’de, örgütten izin almadan kimse bölgeye giremiyor. Yüksek tepelerde örgütün bölgeyi izleyen mevzileri bulunuyor. Örgüt, karayolunu da kontrol noktalarıyla sıkı şekilde denetliyor.Hava operasyonları nedeniyle küçük gruplarla alana yayılmaya çalışan PKK, dağlık bölgenin hâkim tepelerinde ise ağır silahlar konuşlandırmış halde.





SİNYAL İLETEN CİHAZA İZİN YOK



Örgütün toplantıları sırasında cep telefonları ve sinyal ileten tüm elektronik cihazlar toplanarak susturuluyor. Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi örgüt yöneticilerinin bulunduğu alanlara sinyal ileten hiçbir elektronik cihaz sokulmuyor. Kandil’deki basın toplantısının dağda yapılacağını düşünen basın mensupları, Karayılan’ı Kandil’in girişindeki bir köyde, karayolunun kenarındaki bir bahçede görünce şaşırdı. 2 saat süren toplantı öncesi, basın mensuplarının cep telefonları ve sinyal ileten bütün cihazları örgüt görevlileri tarafından toplandı. Toplantı sonrası da Karayılan, kalabalık bir koruma ordusuyla başka bölgeye geçti.





3 AŞAMALI PLANA MESAFELİLER



Kandil’deki PKK yöneticileri, Kuzey Irak Kürt yönetiminin lideri Mesud Barzani ile İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın yaptığı görüşmeden sonra kendilerine 3 aşamalı bir plan iletildiğini iddia ediyor. Buna göre; ilk aşamada, örgüt uzun bir eylemsizlik sürecine girecek. İkinci aşamada silahlı güçlerini Kuzey Irak’a çekecek, üçüncü aşamada da örgütün silahsızlandırılması için harekete geçilecek. Ancak Karayılan, bu plan için “Bu tasfiyedir. İrademizi dikkate almıyorlar. Bu tür planlar sürecin aleyhine olur” yorumunu yapıyor.





Fidan’ı bekliyorlar



İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın Erbil ziyaretinden sonra gözler, bu kez MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın önümüzdeki günlerde yapacağı ziyarete çevrildi. Fidan, Erbil’de Kürt hükümeti Başbakanı Berham Salih, Selahattin’de ise Bölge Başkanı Barzani ile görüşecek. Fidan istihbarat alanında ise Barzani’nin oğlu Parastin (Bölge İstihbarat Teşkilatı) Mesrur Barzani ile bir araya gelecek. Görüşmelerde PKK’ya karşı istihbarat çalışması ile ilgili bilgi ve görüş alışverişi yapılacak. Fidan ayrıca Kürt yönetiminden hükümetin planları konusunda destek isteyecek.









