Kandil'den Öcalan'a 14 sayfalık mektup

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın demokratikleşme paketini açıklamasından saatler önce Kandil’e gitti. Kandil’de sekiz saat kalan BDP heyeti, Abdullah Öcalan’ın 21 sayfalık mektubunu KCK üst yönetimine iletti. Demokratikleşme paketini medyada yer alan bilgiler üzerinden değerlendiren KCK yöneticilerinin de paketle ilgili ilk değerlendirmelerini ve çekilmeyi neden durdurduklarına ilişkin hazırladıkları 14 sayfalık mektubu Öcalan’a yolladığı bildirildi.

Paketten bir sürpriz çıkabileceği yorumları üzerine temkinli davranan Kandil yönetimi, Öcalan’ın 16 günde kaleme aldığı mektubu, 17 ayrı kamp ve alandaki yöneticilerini toplayarak tartıştı. Kandil’in önümüzdeki hafta geniş bir deklarasyonla görüşlerini açıklaması beklenirken, KCK yöneticilerinin paketi “seçim yatırımı” olarak gördüğü ve çekilmenin durdurulması kararının devamından yana tavır koyduğu ifade edildi.

Diğer taraftan Öcalan’ın son dört hafta içinde üç kez MİT yetkilileriyle görüştüğü ve örgütle doğrudan iletişim koşullarının yaratılmasını istediği öğrenildi. Öcalan’ın ilk aşamada Nurettin Demirtaş ve Sabri Ok ile görüşmek istediği ancak MİT yetkililerinin bu talebi sürecin gidişatına göre değerlendireceği ileri sürüldü. Diğer taraftan Kandil, Suriye tezkeresinin ikinci kez nasıl ve hangi koşullarda Meclis’e taşınacağına bakarak sürece dair bir deklarasyon yayınlayacak.

Kandil’de iki gün öne başlatılan ve Cumartesi gününe kadar devam edeceği öğrenilen değerlendirme toplantılarına katılan 17 ayrı kamp ve alandaki yöneticilerin sürece dair temel yaklaşımının, hükümetin örgütü ciddiye almadığı, dolayısıyla bu şartlarda sürecin devam ettirilmesinin güçleştiği yönünde. KCK yönetimi, iki gün yaptığı açıklamada “AKP ortada süreç bırakmadı” ifadelerini kullanmıştı.

Kırmızı bülten kriteri

Öcalan’ın mektubunda örgütün alacağı kararlara sahip çıkacağı yönünde görüş bildirdiği de öğrenildi.

Bir ayda üç kez MİT yetkilileri ile biraraya gelen Öcalan’ın doğrudan müzakereye geçiş için koşulların oluşturulmasını istediği bildirildi. Öcalan’ın örgütle doğrudan iletişim koşullarının yaratılmasını istediği bu kapsamda 1999’da kendisine sağlanan imkanları örnek göstererek, ilk aşamada kırmızı bültenle arananlar listesinde yer alamayan Nurettin Demirtaş ve Sabri Ok’la görüşmek istediği ancak MİT’in buna şimdilik sıcak bakmadığı öne sürüldü.