Devlet adına verilen sözle Kuzey Irak'tan dönenlere 9,5 ile 16 yıl arasında hapis cezası!

Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine 19 Ekim 2009’da Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye giriş yapan ve dördü çocuk 34 PKK’lıdan 30’u hakkında, Kandil ve Mahmur’dan geldikleri sırada gerçekleştirilen karşılama törenleri ve Türkiye’de katıldıkları etkinliklerde yaptıkları konuşmalar nedeniyle, ayrı ayrı iddianame hazırlandı. Üç ayrı grup halinde yargılanacak PKK’lılardan 16’sı dün Diyarbakır 4’üncü ve 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Kandil Dağı’ndan gelen sekiz PKK’lı hakkında, ‘Terör örgütü üyesi olmak’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla 20’şer yıl, Mahmur’dan gelen dokuz PKK’lı için ise ‘Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’, ‘Terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçlamasıyla 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.

PKK’lılardan 10’u tutuklanarak cezaevine konuldu. Duruşmaya gelmeyen üç PKK’lı hakkında ise gıyabi tutuklama kararı verildi.