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Devlet adına verilen sözle Kuzey Irak'tan dönenlere 9,5 ile 16 yıl arasında hapis cezası!

Mahkeme heyeti, ''sanıkların pişmanlık göstermemesi ve suçu işledikten sonraki hal ve davranışlarını'' dikkate alarak indirim uygulamadı

24 Nisan 2012 20:03

"Demokratik açılım" kapsamında devlet adına verilen güvenceyle PKK'nın Kandil ve Mahmur kamplarından Türkiye'ye dönen grubun içinde yer alan 7 tutuklu sanık, 9 yıl 6 ay ile 16 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, PKK'nın Kandil ve Mahmur kamplarından gelen grubun içinde yer alan 7 tutuklu sanığa 9 yıl 6 ay ile 16 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.
 
Mahkeme heyeti, ''sanıkların pişmanlık göstermemesi ve suçu işledikten sonraki hal ve davranışlarını'' dikkate alarak indirim uygulamadı.
 
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Mahmur kamplarından 19 Ekim 2009 günü gelen 34 kişiden 10'u hakkında ''terör örgütü üyesi olmak'', ''örgüt adına suç işlemek'' ve ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçlarından dava açılmıştı.
 
 

2010'da, Kandil ve Mahmur'dan gelen 10 PKK'lı tutuklanmıştı

 
 
Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine 19 Ekim 2009’da Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye giriş yapan ve dördü çocuk 34 PKK’lıdan 30’u hakkında, Kandil ve Mahmur’dan geldikleri sırada gerçekleştirilen karşılama törenleri ve Türkiye’de katıldıkları etkinliklerde yaptıkları konuşmalar nedeniyle, ayrı ayrı iddianame hazırlandı. Üç ayrı grup halinde yargılanacak PKK’lılardan 16’sı dün Diyarbakır 4’üncü ve 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Kandil Dağı’ndan gelen sekiz PKK’lı hakkında, ‘Terör örgütü üyesi olmak’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla 20’şer yıl, Mahmur’dan gelen dokuz PKK’lı için ise ‘Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’, ‘Terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçlamasıyla 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.
 
PKK’lılardan 10’u tutuklanarak cezaevine konuldu. Duruşmaya gelmeyen üç PKK’lı hakkında ise gıyabi tutuklama kararı verildi. 
 
 

 

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