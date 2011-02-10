-KANDİL'DEN GELEN GENÇDAL'A YAKALAMA EMRİ DİYARBAKIR (A.A) - 10.02.2011 - Terör örgütü PKK'nın Kandil ve Mahmur kamplarından gelen grubun içerisinde yer alan Mehmet Şerif Gençdal hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Diyarbakır'da 21 Mart 2010'da düzenlenen Nevruz etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında dava açılan Gençdal'ın yargılanmasına 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gençdal katılmazken, avukatı Ferda Miran hazır bulundu. Savcı, sanık Gençdal hakkında, ''zorla getirilme'' müzekkeresine rağmen uzun süredir duruşmaya katılmaması nedeniyle yakalama emri düzenlenmesini talep etti. Sanık avukatı Miran, müvekkilinin bir sonraki duruşmaya geleceğini belirterek, bu nedenle süre talebinde bulundu. Mahkeme verdiği kısa aranın ardından, sanık Gençdal hakkında yakalama emri çıkartılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. Sanık Gençdal, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Mahmur kamplarından 19 Ekim 2009'da gelen 4'ü çocuk 34 kişi arasında yer alıyordu.