T24 LogoT24 Logo
Gündem

KANDİL'DEN GELEN GENÇDAL'A YAKALAMA EMRİ  DİYARBAKIR (A.A)

10 Şubat 2011 18:56

-KANDİL'DEN GELEN GENÇDAL'A YAKALAMA EMRİ  DİYARBAKIR (A.A) - 10.02.2011 - Terör örgütü PKK'nın Kandil ve Mahmur kamplarından gelen grubun içerisinde yer alan Mehmet Şerif Gençdal hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Diyarbakır'da 21 Mart 2010'da düzenlenen Nevruz etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında dava açılan Gençdal'ın yargılanmasına 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gençdal katılmazken, avukatı Ferda Miran hazır bulundu. Savcı, sanık Gençdal hakkında, ''zorla getirilme'' müzekkeresine rağmen uzun süredir duruşmaya katılmaması nedeniyle yakalama emri düzenlenmesini talep etti. Sanık avukatı Miran, müvekkilinin bir sonraki duruşmaya geleceğini belirterek, bu nedenle süre talebinde bulundu. Mahkeme verdiği kısa aranın ardından, sanık Gençdal hakkında yakalama emri çıkartılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. Sanık Gençdal, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Mahmur kamplarından 19 Ekim 2009'da gelen 4'ü çocuk 34 kişi arasında yer alıyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24