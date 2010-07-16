-KANDİL'DEN GELEN GENÇDAL'A TAHLİYE DİYARBAKIR (A.A) - 16.07.2010 - Terör örgütü PKK'nın Kandil ve Mahmur kamplarından gelen grubun içerisinde yer alan Mehmet Şerif Gençdal, tahliye edildi. Bir süre önce Cumhuriyet Savcılığı, Diyarbakır'da 21 Mart günü düzenlenen Nevruz etkinliğinde yaptığı konuşma ve bir şahsın kaçırılması olayına katıldığı gerekçesiyle 1 Haziran 2010 günü tutuklanan Mehmet Şerif Gençdal'ın tutuklanma kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren nöbetçi mahkeme, sanık Mehmet Şerif Gençdal'ın tahliye edilmesini kararlaştırdı. Sanık Gençdal, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Mahmur kamplarından 19 Ekim 2009'da gelen 4'ü çocuk 34 kişi arasında yer alıyordu.