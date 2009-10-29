Kandil’den gelen 8 PKK’lı gribe yakalandı

Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine, Kandil'den gelerek 19 Ekim’de Türkiye’ye giriş yapan ve karşılama görüntüleri ile tartışmalara neden olan PKK’lıların tamamının hastalanarak hastaneye kaldırıldıkları ortaya çıktı.



DTP Diyarbakır İl Başkanı Fırat Anlı, Diyarbakır’da bulunanların aşırı yorgunluk ve soğuk algınlığı nedeniyle hastalandıklarını doğrulayarak, “Hastaneye götürdük, ilaç yazdılar şimdi dinlenmeleri gerekiyor” dedi.



Kandil'den gelen PKK’lı 8 kişilik grubun son günlerde tüm Türkiye’yi etkisi altına alan gripal enfeksiyona yakalanarak hastaneye kaldırıldıkları ortaya çıktı. Habur sınır kapısından Türkiye’ye giriş yapan 34 kişilik gruptan Mahmur kampından gelenlerin büyük kısmı Şırnak ve Hakkari’deki yakınlarının yanına giderken, Kandil’den gelen 8 kişi ise Diyarbakır’da kaldı.

‘Yorucu yolculuk hasta etti'

DTP Diyarbakır il binasında kalan gruptakilerin tamamına yakınının aşırı yorgunluk ve soğuk algınlığı nedeniyle doktora götürüldükleri belirtildi. DTP Diyarbakır İl Başkanı Fırat Anlı, özellikle Kandil’den gelen ve 2 günlük yorucu bir yolculuktan sonra Diyarbakır’a ulaşanların soğuk algınlığı nedeniyle hastalandıklarını doğrulayarak şunları söyledi:

“Arkadaşları doktora götürdük, ilaçlar yazıldı ve istirahat etmeleri istendi. Hangi şartlar altında buraya geldiklerini biliyorsunuz. Bu nedenle aşırı yorgunluk arkadaşları malesef hastanelik etti. Bu nedenle basın yayın kuruluşlarının görüşme isteklerini red etmek zorunda kaldılar.”