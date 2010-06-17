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Kandil'den dönen 3 kişi Diyarbakır'da tutuklandı

Geçen yıl PKK'nın Kandil'deki kampından ve Mahmur'dan gelenlerin yargılanmasına başlandı. Hakim karşısına çıkan toplam 10 kişi tutuklandı.

17 Haziran 2010 03:00

T24 - Geçen yıl PKK'nın Kandil'deki kampından ve Mahmur'dan gelenlerin yargılanmasına başlandı. Hakim karşısına çıkan toplam 10 kişi tutuklandı.

Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine 19 Ekim 2009'da Türkiye'ye giriş yapan grupta 4'ü çocuk 34 kişi vardı.

Bu kişilerden 8'i PKK üyesiyken; diğerleri Mahmur'daki kampta kalıyorlardı.

Hem grubun karşılanması sırasında ortaya çıkan görüntüler hem de gelenlerin çeşitli etkinliklerde yaptıkları konuşmalar şimdi dava konusu.

30 kişiden 7'si Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

"Mevcut delil durumu, delillerin karartılması ve kaçma durumunu" göz önünde bulunduran mahkeme PKK'lı Mustafa Ayhan ile Hüseyin İpek ve Mahmur'dan gelen Nurettin Turgut'un tutuklanmasına karar verdi.

Diğer 9 kişinin yargılanmasına da Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

8 PKK'lı hakkında "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 20 yıl, diğer 22 kişi hakkında da da "terör örgütü üyesi olmamak ile birlikte örgüt adına suç işlemek", "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından 15'er yıl hapis cezası isteniyor.

Yargılamayı protesto eden yaklaşık bin kişilik bir grup, yürüyüş yaptı. Polis adliyenin çevresinde geniş önlem aldı.



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