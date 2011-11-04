T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kandil'deki yaşamı gösteren fotoğraflar bulundu

Çukurca saldırısının ardından Kazan Vadisi'nde PKK'ya düzenlenen operasyonda örgütün barınağı Kandil'deki yaşamı gösteren fotoğraflar ele geçirildi.

04 Kasım 2011 02:00

T24 - Çukurca saldırısının ardından Kazan Vadisi'nde PKK'ya düzenlenen operasyonda örgütün barınağı Kandil'deki yaşamı gösteren fotoğraflar ele geçirildi.



TSK'NIN, Kazan Vadisi'nde gerçekleştirdiği operasyonda PKK'ya ağır darbe indirildi ve örgütün önemli adamları da öldürüldü. Bu operasyonda öldürülen sözde Hakkari sorumlusu 'Brusk Dersim Amed' kod aldı Mizbar Ezer'le birlikte Kandil'deki örgütlenmeyi ve sözde toplantı ve seminerleri günyüzüne çıkaran fotoğraf albümü de ele geçirildi.


Akşam'ın haberine göre; örgütün önemli adamlarından olan ve Suriye'ye yakın olduğu bildirilen Ezer, bu fotoğraflarda, örgütün Kandil'deki elebaşları Murat Karayılan, Bahoz Erdal, Sabri Ok ve Duran Kalkan ile aynı karelerde yer alıyor.


24 askerin şehit olduğu Çukurca baskınına katılan 36 yaşındaki Mizbah Ezer'in 9 Ağustos 2008'de Erzincan'ın Kemah İlçesi'nde, aralarında Yarbay Mikdat Şamdancı'nın da bulunduğu 9 askerin şehit edildiği mayınlı saldırının emrini verdiği ve olayda bizzat yer almak suçundan Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama emri bulunuyordu.


Tunceli kırsalında 23 kişilik grubun liderliğini yapan ve örgütün 'Haydaran gücü' diye adlandırdığı Pülümür ilçesinde 5 yıl boyunca silahlı faaliyet yürüten Ezer, 5 Haziran 2007'de de Kocatepe Jandarma Karakolu'na saldırı düzenlemiş ve 7 askeri şehit etmiş, 7'sini de yaralamıştı.  Ezer, Kemah ve Pülümür'deki saldırıların yanı sıra Giresun Şebinkarahisar, Tokat Almus ve Reşadiye, Gümüşhane Şiran, Ordu Mesudiye kırsalında da örgütün 'Karadeniz Eyaleti'ne bağlı grup içinde yer alıp çok sayıda eyleme katılmak suçundan aranıyordu.



Dağda isyan başladı


PKK'NIN ağır kayıp verdiği operasyonun ardından örgütte isyan başladı.  İstihbarata takılan telsiz konuşmaları örgütün kırsal yapılanmasının, 'saldırı' emri veren 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'e tepkili olduğunu gösteriyor.


Teröristlerin telsizde, 'Bahoz, Suriye yönetimine hizmet ediyor. Suriye'deki olaylar gündeme gelmesin diye Türkiye'yi kana bulamaktan bahsediyor. Örgütü bitirecek' dedikleri tespit edildi. 'Bu hamle bizi bitirdi. Kış üstlenmesine geçmemiz gerekirdi. Fakat Bahoz sürekli 'saldırın' talimatı veriyor. Bölgedeki  gerillalar Bahoz'un emrine kurban gitti. Kış üstlenmesine gitmedik örgüt bitme noktasına geldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24