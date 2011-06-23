Kandil'deki tesettürlü Dorşin'den 'Zerdüştlük' iddiasına yanıt

T24-

Başbakan Erdoğan seçim meydanlarında sık sık örgütün önemli isimlerinden Murat Karayılan'ın kitabına atıfta bulunarak, "Kürtlerin dini İslam değil, Zerdüştlüktür diyorlar" ifadelerine yer vermiş, örgütü dinsizlikle suçlamıştı.Erdoğan'a yanıt, kitabın yazarı Karayılan'dan gelmişti. Karayılan, “Erdoğan çıkıp benim yazdığım kitaba atıfta bulunuyor. Kitapta İslamiyetten ve Zerdüştlükten bahsediyorum. Amed’de bir imam da bu meseleyi dile getirdi. 1370 yıl önce Kürtler Zerdüşttü. Fakat sonra İslam oldular” demişti.Örgüt, dinsizlik tartışmalarına bu kez de türbanlı militanıyla yanıt verdi. Militanın kod adı Dorşin. 20 yaşında üniversite öğrencisi. Okulu bırakıp örgüte katılmış. Dorşin, katılma kararı verdiğinde türbanı deneniyle örgüt tarafından kabul görüp görmeyeceğine ilişkin kaygılar yaşamış. Örgüte yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'ndaki haberde, Dorşin hikayesini şöyle anlatıyor: "Son zamanlarda artan bir şekilde PKK’ye ‘dinsiz bir parti’ deniliyor. Ama ben şu an buradayım, tesettürlüyüm. Hiçbir arkadaş şimdiye kadar tesettürlü olmam konusunda herhangi bir şey demedi. Burada insanların inancına büyük bir saygı var.""Biz yedi kişiydik. Hepimiz de tesettürlüydük. PKK’ye katılma kararı almıştık. Bunu tartışıyorduk. Gördüğümüz bütün kadın gerillalar açıktı ve tesettürlü kadınları kabul edip etmeyeceklerini bilmiyorduk. Ben ısrar ettim ve katıldım. Diğer 6’sının kimi korkuları vardı ve gelmediler. Bu arkadaşlarıma, ‘Ben gidiyorum, beni ilerde bir gün televizyonda tesettürlü bir gerilla olarak görürseniz şaşırmayın. Ben kendi kararımla açmazsam kimse zorla açtıramaz’ dedim. Şimdi onlara şöyle seslenmek istiyorum, ‘Buraya ilişkin korkularınız yersiz. Kendinizi köle olmaktan kurtarıp, özgür yaşamı yaratmaya gelin."