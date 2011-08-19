T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kandil'deki PKK kamplarına 3. hava harekâtı

Diyarbakır 2’inci Hava Kuvvet Komutanlığı, 8’inci Ana Jet Üssü’nden akşam saatlerinde uçak hareketliliği...

19 Ağustos 2011 03:00

T24 - Diyarbakır 2’inci Hava Kuvvet Komutanlığı, 8’inci Ana Jet Üssü’nden akşam saatlerinde uçak hareketliliği yaşandı. Üsten ard arda kalkan F-16 savaş uçakları Iran sınırına yöneldi.



PKK’nın Kuzey Irak’taki kamplarına yönelik 2 gündür süren hava operasyonun merkezi Diyarbakır 2’inci Hava Kuvvet Komutanlığı, 8’inci Ana Jet Üssü’nde saat 16.00 sıralarında yine uçak hareketliliği yaşandı. Üsten ard arda kalkan 6 savaş uçağı Irak sınırına yöneldi. Kuzey Irak’taki yerel kaynaklar, uçakların PKK’nın bazı kamplarını bombaladığını ileri sürdü. Hava harekatına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.


Askeri konvoyun geçişi sırasında patlama

Öte yandan Bingöl'de askeri konvoyun geçişi sırasında terör örgütü tarafından yola döşenin patlayıcı madde infilak ettirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bingöl-Elazığ karayolunun Kurudere mevkisinde askeri konvoyun geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen patlayıcı maddenin infilak ettirildiği belirtildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye sevk edilen güvenlik kuvvetlerinin duruma müdahale ettiği ifade edildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24