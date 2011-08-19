Kandil'deki PKK kamplarına 3. hava harekâtı

T24

Askeri konvoyun geçişi sırasında patlama

PKK’nın Kuzey Irak’taki kamplarına yönelik 2 gündür süren hava operasyonun merkezi Diyarbakır 2’inci Hava Kuvvet Komutanlığı, 8’inci Ana Jet Üssü’nde saat 16.00 sıralarında yine uçak hareketliliği yaşandı. Üsten ard arda kalkan 6 savaş uçağı Irak sınırına yöneldi. Kuzey Irak’taki yerel kaynaklar, uçakların PKK’nın bazı kamplarını bombaladığını ileri sürdü. Hava harekatına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.Öte yandan Bingöl'de askeri konvoyun geçişi sırasında terör örgütü tarafından yola döşenin patlayıcı madde infilak ettirildi.Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bingöl-Elazığ karayolunun Kurudere mevkisinde askeri konvoyun geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen patlayıcı maddenin infilak ettirildiği belirtildi.Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye sevk edilen güvenlik kuvvetlerinin duruma müdahale ettiği ifade edildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.