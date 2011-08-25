Kandil'deki köyler boşaltılıyor!

T24 - PKK'nın stratejik merkezi olan Kandil Dağı civarındaki köyler boşaltılıyor. Köyleri boşaltacak her aileye 30 bin TL ödeme yapılacağı belirtiliyor. Bu şekilde 100 köyün boşaltılarak Kandil'in PKK için güvenli bir yer olmaktan çıkartılması hedefleniyor.



Sabah gazetesinin haberine göre Hükümet, terörle mücadelede yeni konsept geliştirirken, Kandil'e dönük strateji de güncelleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri operasyonlarını sürdürürken, Kandil Dağı'nın PKK için güvenli bölge olmaktan çıkarılması hedefleniyor. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) son bildirisinde de, Türkiye-Irak-ABD arasındaki üçlü mekanizmanın etkin çalışması ve komşu ülkeler ve müttefikler başta olmak üzere terörle mücadeleye daha aktif katkı vermelerinin altı çizilmişti. Bu kapsamda Kandil Dağı'nda PKK'nın kıstırılması için Kürt yönetimi de aktif destek verecek. Bu işbirliği çerçevesinde örgüt yöneticilerinin dezaman zaman kullandığı ve stratejik olarak önemi bulunan Kandil Dağı çevresindeki köylerin boşaltılması gündemde. PKK kaynakları da, hem Irak hükümeti hem de Kürt yönetiminin Kandil'deki bu köylerin boşaltılmasını istediğini doğruluyor. PKK'ya yakın internet siteleri de, Irak Parlamentosu'nun köyleri boşaltmaları durumunda her aileye 20 milyon dinar (30 bin TL) ödeme kararı alındığını belirtiyor. Bu kapsamda yüzü aşkın köyün boşaltılacağı ifade ediliyor. PKK kaynakları, Dohuk'a yakın 7 köyün boşaltıldığı kaydediyor.





Peşmerge de devrede



Köylerin boşaltılması ile birlikte örgüte lojistik destek veren kamplara yönelik önlemlerinde artırılacağı belirtildi. BM denetimindeki kampların yerinin değiştirilmesi de planlanıyor. Peşmergeler de kamplardan örgüte lojistik destek gitmemesi için güvenlik önlemlerini artıracak. Teröristlerin Süleymaniye'den Kuzey Irak kentlerine rahatça girip çıkışının önüne geçilecek. Kürt yönetimi PKK'lıların Kuzey Irak'taki kentlerde yaşamasına izin vermeyecek. Terörle mücadele stratejisini "güvenlik" ve "sivil" olmak üzere iki koldan sürdürecek olan hükümet, örgütün finans kaynağını kurutmak için de mücadele yürütecek. Yakınları dağda olan ailelerle temaslar sıklaştırılırken, psikolojik harekât faaliyetleri ile halkın kontrolü yakından sağlanacak. Terörden zarar gören aile ve yerleşim birimleri öncelikli olarak desteklenecek.





