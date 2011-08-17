Kandil’deki etkinlikte Karayılan yok

T24 - İran tarafından haftasonu yakalandığı iddia edilen ancak daha sonra yalanlanan PKK’nın 2 numarası Murat Karayılan’ın, dün Kandil’de PKK’nın Eruh’ta düzenlediği ilk büyük eyleminin yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinliklere katılmaması dikkati çekti.



Karayılan’ın yakalandığının iddia edildiği cumartesi gününden beri, PKK’ya yakınlığıyla bilinen basın organlarınca dahi görüntülenememesi, yakalandığına ilişkin şüpheleri artırdı. Karayılan’ın dün Kandil’de düzenlenen etkinliklerde yer alacağı tahmin ediliyordu. PKK’nın Eruh baskınının yıldönümü nedeniyle Kandil’de yapılan etkinliklerde Karayılan’ın yer almadığı kaydedildi.

Duran Kalkan katıldı



Kutlamaya ilişkin Fırat Haber Ajansı’nda yer alan haberde, etkinliğe KCK Yürütme Konseyi üyesi Duran Kalkan, Halk Savunma Merkezi üyesi Narin Engizek, YJA-Star sorumlularından Rotinda Engin, HPG sorumlularından İsa Serhat, Baran Dersim ve Orhan Bingöl’ün katıldığı vurgulandı. Haberde, Karayılan’ın kutlamaya katılıp katılmadığı konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

İran, dün tekrar yalanladı



Bu durum, Karayılan’ın yakalandığına ilişkin şüpheleri artırsa da, İran dün öğle saatlerinde Karayılan’ın yakalanmadığını bir kez daha duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, dün düzenlediği basın toplantısında “Terör örgütü PKK’nın iki numaralı isminin İran güvenlik birimlerince tutuklandığı haberi doğru değil. Maalesef, bu haberi yayımlayan medya organları yeteri dikkati göstermediler. Sonradan yapılan araştırmayla açıklığa kavuştu ki bu haber doğru değil” ifadesini kullandı.





