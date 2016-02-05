Kandil'de PKK hedeflerine hava harekâtı düzenlendi

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada "Kandil bölgesinde tespit edilen PKK'ya ait hedefler etkisiz hale getirildi" denildi.

Genelkurmay Başkanlığı, 3 Şubat günü Kandil’deki PKK hedeflerine yönelik hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle: “Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında, 03 Şubat 2016 tarihinde gece boyunca; Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı, Havadan Yakıt İkmali ve İnsansız Hava Araçlarının (İHA) desteklediği, çok sayıda F-4E 2020 ve F-16 uçakları ile yapılan sınır ötesi harekâtta, Irak'ın Kuzeyinde Kandil bölgesinde terör örgütüne ait tespit edilen hedeflerin akıllı mühimmat kullanılarak etkisiz hale getirilmiştir.”