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Dünya

Kandil'de PJAK'lılarla halay çeken İsveçli vekil Evin Çetin görevden alındı

Sosyal Demokrat Partinin İsveç’in Dalarna bölgesinin ilk ombudsmanı olarak görev yapmakta olan Evin Çetin’in Kandil ziyareti pahalıya mal oldu

30 Eylül 2012 13:56

İsveç’te ana muhalefette yer alan Sosyal Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinden Evin Çetin’in, Kandil Dağı’nda PJAK üyeleriyle halay çektiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından görevinden alındığı iddia edildi.
 
Sosyal Demokrat Partinin İsveç’in Dalarna bölgesinin ilk ombudsmanı olarak görev yapmakta olan Evin Çetin’in Kandil ziyareti pahalıya mal oldu.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Evin Çetin’in PKK’ın İran kolu olduğu belirtilen PJAK üyeleriyle birlikte halay çektiği görüntüler, Expressen gazetesinde yayınlandı.

Fotoğrafın yayımlanması üzerine Çetin’in geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Stefan Löfven, parti olarak terör örgütleriyle ilişkilerinin olmayacağını belirterek, “Bu ziyaret partimiz tarafından soruşturulacaktır” dedi.

Evin Çetin, yazacağı kitap için röportaj yapmak amacıyla Kandil’de bulunduğunu söyledi.

Çetin, PJAK'lılarla halay çekmesiyle ilgili sorulara ise "Bekleyin, kitapta okursunuz" diye yanıt verdi.

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