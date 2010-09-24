-KANDİL'DE ''DERİN PKK'' SORUŞTURMASI ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - Hakkari'nin Geçitli Köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında yola döşenen mayının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 9 vatandaşın ölümü ile sonuçlanan olayın terör örgütü PKK'da büyük rahatsızlık yarattığı kaydedildi. Hakkari'deki eyleminin kendisinde ''şok etkisi'' yarattığını belirten terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, örgüt içerisinde birtakım ülkelere hizmet eden ve ''köylü intikamcılığı'' ile hareket eden karanlık güçlerin bulunduğuna işaret ederek, eylemsizlik ve demokratikleşme sürecini sabote etmek amacıyla bu eylemin gerçekleştirilmiş olabileceği yönündeki açıklaması sonucunda Kandil'de bulunan terör örgütü yönetimi harekete geçti. Örgütün ele başlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla Hakkari'deki kanlı eylemle ilgili örgüt içerisinde soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda kanlı eylemin talimatını verdiği öne sürülen ve olayın bir numaralı faili olarak gösterilen Suriye uyruklu ''Bahoz Erdal'' kod adlı terörist Fehman Hüseyin'in Kandil'de sorgulandığı ortaya çıktı. İnfaz edilme korkusu yaşayan Fehman Hüseyin'in, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'a bağlılığını ifade ettiği ve örgütün eylemsizlik kararının sorgulanmasına neden olabilecek eylemlerden uzak kaldığını öne sürdüğü kaydedildi. Hakkari bölgesinde kendisine bağlı faaliyet gösteren ''Masiro'' kod adlı Bedirhan Abo ve grubunu suçlayan Fehman Hüseyin'in, Hakkari Merkez Hacı Sait Camii imamı Aziz Tan, Şırnak'ın İdil ilçesinde fahri imamlık yapan Emin Hezer'in öldürülmeleri, Şemdinli Derecik'te Kasım Erbaş isimli şahsa ait minibüse patlayıcı yerleştirilmesi olayıyla ilgili ''özeleştiri'' yaptığı bildirildi. Öte yandan, Hakkari eylemini gerçekleştirdiği iddia edilen grubun başındaki Bedirhan Abo'nun da Kandil'e çağrıldığı, ancak ''infaz'' edilme endişesiyle buraya gitmediği öne sürüldü. Söz konusu teröristin İran'a kaçtığına dair duyumların olduğu belirtildi. Terör örgütünde Murat Karayılan ile Fehman Hüseyin arasında yaşanan liderlik kavgası sonucunda, terörist başı Abdullah Öcalan'ın da desteğiyle, geçen yıl (15 Nisan 2009) terör örgütünün silahlı kadrolarının başındaki Fehman Hüseyin, ''Kandil’in talimatlarını dinlemeyerek, özellikle Türkiye içerisinde sivilleri hedef alan kanlı eylemleri nedeniyle örgüt politikasına zarar verdiği'' gerekçesiyle görevden alınmış, yerine terörist Murat Karayılan'a bağlılığı ile bilinen Suriye uyruklu ''Sofi Nurettin'' kod adlı Nurettin Halef Al Muhammed getirilmişti.