PKK'nın Kandil ve Zap'taki kampları bombalandı, 25 PKK'lı öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak'taki PKK'lı teröristlerin üslendiği Kandil Dağı ile Zap bölgelerine savaş uçakları ile operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 25 PKK'lının öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Genelkurmay'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan hasar ve zayiat kıymetlendirmesi ve hassas kaynaklardan alınan bilgilerden 24 Haziran 2012 tarihinde Kandil bölgesine icra edilen hava harekatında, 25 teröristin etkisiz hale getirildiği, 23 teröristin yaralandığı öğrenilmiştir." denildi.

İşte o açıklama:

1. 26-30 Haziran 2012 tarihleri arasında, Irak’ın kuzeyinde yapılan keşif ve hedef analiz sonuçlarına istinaden, Kandil ve Zap bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait 3 hedef (barınak), Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından, etkili olarak vurulmuştur.

2. Görevlerini başarıyla tamamlayan uçaklarımız, emniyetle üslerine dönmüşlerdir.