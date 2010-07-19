Kandil ve Mahmur'dan gelenler geri dönüyor

T24 - Demokratik Açılım kapsamında Kandil ve Mahmur'dan Türkiye'ye gelenler geri dönme kararı aldı.



Demokratik Açılım kapsamında Kandil ve Mahmur'dan Türkiye'ye gelişleri büyük tartışmalara neden olan grup üyeleri geri dönüyor. Kararın nedeni arka arkaya gelen tutuklamalar.PKK'ya yakın internet sitelerinde yer alan habere göre karar çerçevesinde tutuklananların dışındakiler Mahmur'a geri dönecek.Kandil ve Mahmur'dan 19 Ekim 2009 tarihinde 4'ü çocuk 34 kişi gelmiş, grubun Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişi büyük tartışmalara neden olmuştu.PKK'lı kıyafetleri içinde Türkiye'ye giriş yapan ve yüzbinlerce insanın coşkuyla karşıladığı görüntüler özellikle muhalefetin büyük tepkisini çekti. Artan tepkiler üzerine Avrupa üzerinden gelmesi planlanan grup durduruldu.Bu tepkiler bir süre sonra hükümet kanadından da duyulmaya başlandı. Çok sayıda Bakan "Habur yol kazası" yorumlarında bulundu.





"Geri dönüyorlar"



Fırat Haber Ajansı, Kandil ve Mahmur mülteci kampından gelen grup üyelerinden, şu ana kadar tutuklananlar hariç diğerlerinin geri dönme kararı aldığını belirtti.



Habere göre "baskı ve tutuklamalara tepki gösteren" grup üyeleri bugün yola çıkacak.



Ekim 2009'da Kandil'den sekiz PKK'li ve Mahmur kampından 26 mülteci, hapisteki PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine "barış ve Kürt sorununa çözüm sürecine destek vermek için" Türkiye'ye gelmişti.



Grubun 26 üyesi hakkında açılan davalarda 13 tutuklama kararı çıkmıştı.



Grup Habur sınır kapısından girmiş, orada ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Diyarbakır ve yol boyunca grubu karşılamaya 100 binlerce insan gelmiş, başbakan Recep Tayyip Erdoğan "şov yapıyorlar" diye tepki göstermişti. Tepkilerin ardından Avrupa'dan gelecek grup kararından vazgeçti.





