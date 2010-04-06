Kandil ve Mahmur'dan gelen 30 PKK'lıya dava

T24 - PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine Kandil ve Mahmur Kampı’ndan gelen PKK'lıların 17'si için dava açılmasının ardından, bu kez 4 çocuk dışındaki 30 PKK'lının tümüne başka dava açıldı.



30 PKK'lının her biri için ayrı ayrı hazırlanan iddianamede, Kandil’den gelenlere 20'şer, Mahmur’dan gelenlere ise 15'şer yıla varan hapis cezaları istendi.



PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine Kandil Dağı’ndan 8, Mahmur Kampı’ndan 4’ü çocuk 26 PKK’lı 19 Ekim 2009 günü Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'lıların kendileri için gerçekleştirilen karşılama törenleri ve Türkiye’de katıldıkları etkinliklerde yaptıkları konuşmalar nedeniyle soruşturma başlattı. Başsavcılık, soruşturmanın ardından 30 PKK’lı hakkında ayrı ayrı iddianame düzenledi. Kandil Dağı’ndan gelen 8 PKK’lıya ‘Terör örgüt üyesi olmak’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla 20’şer yıla, Mahmur’dan gelen 22 PKK'lıya da, ‘Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’, ‘Terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan 15’er yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.





17'si için daha önce başka dava açılmıştı



Hazırlanan iddianamelerle birlikte, Öcalan’ın çağrısı üzerine Türkiye’ye gelen ve gelişlerinde yaşanan görüntüler tartışma konusu olan 30 PKK’lının tümüne dava açılmış oldu. Cumhuriyet savcıları daha önce de, Öcalan’ın sağlık koşulları ile ilgili yaptıkları basın açıklaması nedeniyle 17 PKK’lıya başka bir dava açmıştı.







