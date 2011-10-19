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Kandil ve Hakurk’ta köyler boşaltılıyor

Türkiye’nin, Irak merkezi hükümeti ve Kuzey Irak’ta Bölgesel Kürt Yönetimi ile yürüttüğü görüşmelerin ardından...

19 Ekim 2011 03:00

T24 - Türkiye’nin, Irak merkezi hükümeti ve Kuzey Irak’ta Bölgesel Kürt Yönetimi ile yürüttüğü görüşmelerin ardından, Kuzey Irak’ta PKK’nın Kandil ve Hakurk’ta kampların bulunduğu alanlardaki köylerin boşaltılması için çalışmalar başlatıldı. Bölgesel Kürt yönetiminin, kampları, Türkiye ve İran’ın PKK ve PJAK’ya yönelik gerçekleştirdiği hava ve kara operasyonlarında sivillerin zarar görmesini engellemek ve sivil kayıpların önüne geçmek için yaptığı belirtildi.




Irak Bölgesel Kürt yönetimine yakın internet sitelerinde yer alan haberlere göre, PKK kamplarının bulunduğu alanlarda yaşayan sivillerin yerleşeceği 4 kampın inşaat çalışmalarına başlandı. Kandil, Sidekan, Hakurk, Hınere, Pışdere bölgesinde yaşayan siviller, Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından yapılacak bu 4 kampa yerleştirilecek.


42 milyon $’a mal olacak

Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin talimatı ile Kandil yakınlarında bulunan Pışdere ve Verte’ye 2, Sidekan’a da 2 kampın yapılacağı belirtildi. Yapımına başlanan ve toplam 624 konutun bulunacağı 4 kampın yaklaşık 42 milyon dolara mal olacağı belirtildi.

Bölgesel Kürt yönetiminin, yapımına başlanan söz konusu kampları, Türkiye ve İran’ın Türkiye-Irak, Irak- İran sınırlarında PKK ve PJAK’ya yönelik gerçekleştirdiği hava ve kara operasyonlarında sivillerin zarar görmesini engellemek ve sivil kayıpların önüne geçmek için yaptığı belirtildi.
Türkiye, yıllardır PKK’lıların Kandil, Hakurk, Hinere, Lolan, Sidekan bölgelerinde sivillerle iç içe yaşadığını ve lojistik desteğini buralardan sağladığını belirterek, bölgesel yönetimden önlem almasını istiyordu.


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