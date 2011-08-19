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Kandil sanal ortamda izlenecek

Türk jetleri Kandil'i vururken istihbarat birimleri de harekete geçti. Kandil artık internetten de vurulacak.

19 Ağustos 2011 03:00

T24 - Türk jetleri Kandil'i vururken istihbarat birimleri de harekete geçti. Kandil artık internetten de vurulacak.


Son 1.5 ayda 43 şehit verilmesi, devletin zirvesini harekete geçirdi. Terörle mücadelede yeni yöntemler kapsamında bir dizi yeni strateji belirlendi. Bir süredir Kandil'i izleyen güvenlik birimleri, PKK'nın ele başılarının, talimatları telefonla vermediğini, telsiz konuşmalarını ise minimuma indirdiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda, örgütün haberleşmeyi internet üzerinden şifrelerle sağladığı tespit edildi.


Akşam gazetesinin haberine göre, 'Sanal cephe'den verilen talimatları kesmek için çalışma başlatan istihbarat yetkilileri, yeterli donanım olmadığı için istedikleri verimi alamadı. Terör örgütünü izlemek için talep edilen teknik donanımın maliyeti de yüksek çıkınca konu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Başbakan Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a güvenlik birimlerine gerekli desteğin verilmesi için talimat verdi.


Başbakan'ın direktifiyle Ulaştırma Bakanlığı'nda bir zirve yapıldı. Telekominikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) yetkilileri ve üst düzey görevlilerin hazır bulunduğu zirvede, neler yapılması gerektiği masaya yatırıldı. Toplantıda, güvenlik birimleri teknik yatırıma ihtiyaç duyulduğunu belirterek, donanım için Ulaştırma Bakanlığı'ndan kaynak aktarmasını istedi. Ele alınan başlıklar, tekrar Başbakan'a aktarıldı. Erdoğan, ikinci kez talimat verdi: Tüm kaynaklar seferber edilsin.


PKK'nin telefon, telsiz, ve kurye yöntemlerini bir bir deşifre eden istihbarat birimleri, son teknolojinin kullanılacağı yeni sistemle internet hareketlerini de yakından izleyebilecek. Amaç havadan, karadan ve internet yoluyla da PKK'ya Kandil'de ağır darbe vurmak. Olası bir istihbarat paylaşımında güvenlik birimleri mahkemeden izin alarak örgütün sanal hareketlerini adım adım izleyebilecek.


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