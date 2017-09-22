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Kandil, Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı 

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri , Kandil, Metina ve Gara bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı düzenledi

22 Eylül 2017 11:19

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri , Kandil, Metina ve Gara bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı düzenledi.  Bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan; silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklama şöyle; \"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. 21 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Kandil, Metina ve Gara bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı icra edilmiş, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan; silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.\" 

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