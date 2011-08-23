-Kandil harekatının bilançosu açıklandı ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Türk Silahlı Kuvvetleri, 17-22 Ağustos 2011 tarihlerinde Irak'ın Kuzeyindeki terör kamplarına düzenlenen hava harekatında 90-100 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, 17-22 Ağustos 2011 tarihlerinde icra edilen hava harekatında, 80'den fazla yaralı teröristin bölgedeki hastaneler ve köylere taşındığını, çok sayıda terörist ile temasın kesildiğini, çok sayıda teröristin yerel sivil halkın bulunduğu köylere kaçarak halkı canlı kalkan olmaya zorladığının öğrenildiğini bildirdi.