T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kandil değil, piknik hatırası iddiası

KCK operasyonunda gözaltına alınan İrfan Dündar'ın 'Kandil fotoğrafları' olarak sunulan görüntülerin Hakkari'deki aile pikniği olduğu iddia edildi.

24 Kasım 2011 02:00

 T24- Son KCK operasyonunda gözaltına alınan İrfan Dündar’ın avukatı Özcan Kılıç, müvekkilinin silahla atış yaparken çekilen ve basında ‘Kandil hatırası’ diye sunulan fotoğrafının Hakkari’de bir piknik buluşmasında çekildiğini söyledi. Kılıç, söz konusu fotoğrafta görülen silahın da Dündar’ın bir arkadaşının ailesine ait ruhsatlı silah olduğunu iddia etti.

KCK operasyonunun son dalgasında gözaltına alınan ve İmralı’dan Kandil’e kuryelik yapmakla suçlanan 41 avukat arasında İrfan Dündar da yer alıyor. Operasyon sonrasında basında çıkan haberlerde İrfan’ın KCK’nın önderlik komitesinde yönetici olduğu ve evinde yapılan aramada “Kandil’de çekilen ve Kalaşnikof tüfekle atış yaptığını” gösteren fotoğraf ele geçirildiği belirtilmişti.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Dündar’ın avukatı Özcan Kılıç ise emniyetten basına servis edilen fotoğrafla ilgili şu açıklamayı yaptı: 

"1992’nin yazında Hakkari’de ziyaret ettiği üniversiteden arkadaşı olan Kadir Adıyaman’ın mensup olduğu ailesine ait ruhsatlı bir silah olup, ailece çıktıkları piknikte çekilmiş bir hatıra fotoğrafıdır. Fotoğrafta müvekkilimin giymiş olduğu beyaz kısa kollu gömlek ve beyaz pantolan ile piknik çantası dikkate alındığında söz konusu bu kıyafetlerin herhangi bir örgütün üniforması veya eğitim kamp kıyafeti olmadığı aşikârdır.”

Ayrıca Dündar'ın 'Kandil hatırası' olarak sunulan fotoğraftaki kıyafetleriyle üzerine aynı giysilerin bulunduğu diğer karelerin http://twitpic.com/7ifn40 adresinde yer aldığı belirtildi.

Operasyonda gözaltına alından Dündar ile ilgili haber  23 Kasım günü gazetelerin 1. sayfalarına şöyle yansımıştı:

http://www.t24.com.tr/basin/detay.aspx?yol=2011/11/23/kupurler/hurriyet_big.jpg

http://www.t24.com.tr/basin/detay.aspx?yol=2011/11/23/kupurler/zaman_big.jpg

http://www.t24.com.tr/basin/detay.aspx?yol=2011/11/23/kupurler/milliyet_big.jpg

http://www.t24.com.tr/basin/detay.aspx?yol=2011/11/23/kupurler/star_big.jpg

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24