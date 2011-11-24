Kandil değil, piknik hatırası iddiası

T24- Son KCK operasyonunda gözaltına alınan İrfan Dündar’ın avukatı Özcan Kılıç, müvekkilinin silahla atış yaparken çekilen ve basında ‘Kandil hatırası’ diye sunulan fotoğrafının Hakkari’de bir piknik buluşmasında çekildiğini söyledi. Kılıç, söz konusu fotoğrafta görülen silahın da Dündar’ın bir arkadaşının ailesine ait ruhsatlı silah olduğunu iddia etti.

KCK operasyonunun son dalgasında gözaltına alınan ve İmralı’dan Kandil’e kuryelik yapmakla suçlanan 41 avukat arasında İrfan Dündar da yer alıyor. Operasyon sonrasında basında çıkan haberlerde İrfan’ın KCK’nın önderlik komitesinde yönetici olduğu ve evinde yapılan aramada “Kandil’de çekilen ve Kalaşnikof tüfekle atış yaptığını” gösteren fotoğraf ele geçirildiği belirtilmişti.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Dündar’ın avukatı Özcan Kılıç ise emniyetten basına servis edilen fotoğrafla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"1992’nin yazında Hakkari’de ziyaret ettiği üniversiteden arkadaşı olan Kadir Adıyaman’ın mensup olduğu ailesine ait ruhsatlı bir silah olup, ailece çıktıkları piknikte çekilmiş bir hatıra fotoğrafıdır. Fotoğrafta müvekkilimin giymiş olduğu beyaz kısa kollu gömlek ve beyaz pantolan ile piknik çantası dikkate alındığında söz konusu bu kıyafetlerin herhangi bir örgütün üniforması veya eğitim kamp kıyafeti olmadığı aşikârdır.”

Ayrıca Dündar'ın 'Kandil hatırası' olarak sunulan fotoğraftaki kıyafetleriyle üzerine aynı giysilerin bulunduğu diğer karelerin http://twitpic.com/7ifn40 adresinde yer aldığı belirtildi.

Operasyonda gözaltına alından Dündar ile ilgili haber 23 Kasım günü gazetelerin 1. sayfalarına şöyle yansımıştı:

http://www.t24.com.tr/basin/detay.aspx?yol=2011/11/23/kupurler/hurriyet_big.jpg

http://www.t24.com.tr/basin/detay.aspx?yol=2011/11/23/kupurler/zaman_big.jpg

http://www.t24.com.tr/basin/detay.aspx?yol=2011/11/23/kupurler/milliyet_big.jpg