Kandil çekilmek için sonbahara kadar süre istedi, Öcalan 'hemen' dedi

İmralı’da görüştüğü BDP heyeti aracılığıyla PKK’ya geri çekilme çağrısı yapan Abdullah Öcalan’ın talimatına karşılık, Kandil PKK’dan sonbahara kadar süre istedi. Ancak Öcalan’ın, ‘Hemen çekilin’ çağrısı yaptığı öğrenildi.

Abdullah Öcalan’ın son mektubunu Kandil’de KCK yönetimine teslim eden BDP heyeti, Türkiye’ye döndü. Heyet, 2 gün süre ile KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan ve Konsey üyeleri ile Öcalan’ın çekilmeye dair talimatını masaya yatırdı. PKK yönetimi, çekilmenin yapılacağı bölgeler ve çekilecek grupların Kuzey Irak’a varışı konusunda heyeti bilgilendirdi.

Kandil, Öcalan’ın 5 sayfalık mektubuna ilişkin çekilmenin detaylarının de içeren cevap yazdı. Kandil’in mektuba yanıtı yine MİT aracılığıyla Öcalan’a ulaştırılacak. Mektubun ardından yeni bir BDP heyeti İmralı’ya gidecek ve Öcalan’ın son mesajını kamuoyuna açıklayacak. PKK’nın ise Öcalan’ın açıklamasının ardından bir basın toplantısı düzenleyerek geri çekilme kararını, ayrıntılarıyla birlikte açıklaması bekleniyor.

Çekilme pazarlığı

Edinilen bilgiye göre, Öcalan’la örgüt yönetimi arasında çekilme pazarlığı da yaşandı. Öcalan’ın “Geri çekilin” çağrısının yer aldığı mektuba Kandil, “Çekilme sonbaharda başlasın. Hazırlıklarımızı ona göre yapalım. Eyaletlerimizi de ona göre hazırlayalım, onlar da sorunsuz çekilmeye hazırlansınlar. Aşama aşama çekilelim ve bu 2 yıllık bir sürece yayılsın” yanıtını verdi. Kandil’in mektubunda 1999 yılındaki çekilmenin çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesi sonucu büyük kayıpların yaşandığı anımsatılarak, silahlı grupların kaygıları da aktarıldı.

Kandil’in mektubunu alan Öcalan’ın kendisiyle görüşmeye gelen BDP heyeti aracılığıyla örgüt yönetimine “Kesin ifadeler” içeren yeni bir mektup yazdığı bildirildi.

Öcalan son mektubunda örgüt yönetimine, “Çekilme konusunda MİT’le kapsamlı görüşmeler yaptım. Gerekli tüm güvenceler verildi. Gecikmeksizin, derhal en kısa sürede çekilme başlasın. Hazırlıklarınızı hemen tamamlayın. Talimatımla birlikte çekilme de başlasın ve sonbahara kadar da son gruplar çıkmış olsun. En geç Eylül ayında bu işi bitirin” dedi.

Çağrı haftaya

Öcalan’ın son mektubunu alan ve çekilme pozisyonuna geçen örgüt yönetimi, Türkiye’deki tüm birimlere ana kamplara çekilme yönünde talimat verdi. Kandil’in talimatı doğrultusunda tüm silahlı birimler ana bölgelerde toplandı. BDP heyetinin önümüzdeki birkaç gün içinde İmralı’ya gidip Öcalan’dan “çekiliyoruz” açıklamasını alması bekleniyor. Talimatla birlikte Kandil, çekilmenin başladığını duyuracak ve Kuzey Irak’a doğru harekete geçilecek.

‘Müdahale hamlesi’

KCK Yürütme Konseyi üyelerinden olan ve örgüt içinde dört numara olarak gösterilen Mustafa Karasu Öcalan’ın çekilmeye yönelik açıklamasını destekleyen açıklama yaptı. Fırat Haber Ajansı’na açıklama yapan Karasu, çekilmeyi, “Mücadeleden geri çekilme değil, bir mücadele hamlesi” olarak değerlendirdi. 1999’da bir proje olmadan çekildiklerine dikkati çeken Karasu, bu defa geri çekilmenin ardından diğer aşamaların da geleceğini söyledi.

Karasu, “Türkiye’nin demokratikleşmesi zorunlu hale gelmiş; koşulları, ortamı var. Bunu gerçekleştirmek için hamle yapıyoruz. Karşı tarafı demokratik kurtuluşa itmek için hamle yapıyoruz. O bakımdan bu geri çekilmenin tabi ki tarihsel, siyasal ve hamlesel değeri var. Böyle ele almak gerekiyor. Yoksa sadece bir geri çekilme olarak ve yahut silahlı mücadeleyi bırakıp bir yere gitme, güneye çekilme değil kesinlikle. Bir projenin parçasıdır” dedi.