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Dünya

KAN'DAN RADYASYON ÖZRÜ TOKYO (A.A)

25 Mart 2011 16:10

-KAN'DAN RADYASYON ÖZRÜ TOKYO (A.A) - 25.03.2011 - Japonya Başbakanı Naoto Kan, Fukuşima Daiçi nükleer santralinin iki hafta önceki deprem ve tsunamiden hasar görerek radyasyon yayması nedeniyle çiftçilerden ve işletme sahiplerinden özür diledi. Kan, dün gece televizyondan yayınlanan konuşmasında, nükleer santralde aşırı ısınan nükleer reaktörleri soğutmak için "hayatlarını tehlikeye atarak" çaba sarf eden işçilere, itfaiye görevlileri ve askeri personele teşekkür etti. Nükleer santralden yayılan radyasyon sebzeler ve suda tespit edilmişti. Japon Başbakanı, Fukuşima Daiçi nükleer santralindeki durumun hala "vahim ve ciddi" olduğunu da belirtti. "İyimser olabileceğimiz bir durumda değiliz" diyen Kan, her gelişmenin son derece dikkatle ele alınması gerektiğini vurguladı. Nükleer güvenlik ajansı yetkilileri bugün, santraldeki ünitelerden birindeki reaktör çekirdeğinin hasar görmüş olabileceğini söylemişti. Bu da daha fazla radyoaktif kirlilik olabileceği anlamına geliyor.           

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