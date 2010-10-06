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Dünya

KANDAHAR'DAKİ SALDIRIDA ÖLENLERİN 5'İ ÇOCUK KANDAHAR (A.A)

06 Ekim 2010 14:42

-KANDAHAR'DAKİ SALDIRIDA ÖLENLERİN 5'İ ÇOCUK  KANDAHAR (A.A) - 06.10.2010 - Afganistan'ın güneyinde Kandahar'da dün yol kenarına yerleştirilen bombalarla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 9'a yükselirken, ölenlerden 5'inin çocuk olduğu bildirildi.  Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırının bir polis aracını hedef aldığı, 9 ölünün yanı sıra 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.  Afganistan Devlet Başkanlığı da, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin, Kandahar'da çocuklar dahil olmak üzere sivillerin öldüğü saldırıyı sert bir dille kınadığını, "İslam ilkelerini izlemekten uzak olan Afganistan'ın düşmanları, çocuklar dahil olmak üzere sivilleri hedef alıyor" ifadesini kullandığını açıkladı.  Bu arada, ülkenin güneydoğusunda sivillerin kullandığı bir araca, yol kenarına yerleştirilen bombayla düzenlenen saldırıda 3 sivilin öldüğü belirtildi.  Zabul valisinin sözcüsü Muhammed Can Resulyar, saldırının hedef aldığı aracın çiftçilere ait olduğunu, Mizan yöresinde meydana gelen olayda aracın tanınmaz hale geldiğini, içindeki 3 kişinin öldüğünü söyledi. 

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