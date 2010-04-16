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Dünya

Kandahar'daki patlamanın nedeni intihar bombacısı

16 Nisan 2010 02:27

T24- Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin üvey kardeşi Ahmed Veli Karzai, yabancı şirketlerin de bulunduğu yerleşkede düzenlenen saldırıda 3 Afgan askeri ve 3 yabancının öldüğünü belirtti.

Bir polis yetkilisi de saldırıda İngiliz olduğu sanılan 7 yabancı çalışanın öldüğünü söyledi.

İlk haberlerde, kentte şiddetli patlama olduğu, patlamada, kardeş Karzai'nin evinin de bulunduğu bazı binaların camlarının kırıldığı bildirilmişti.

Saldırıdan bir kaç saat önce, Kandahar'daki bir otelin önünde bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, 8 kişi yaralanmıştı.


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