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Dünya

KANDAHAR'DA PATLAMA VE ÇATIŞMALAR KANDAHAR (A.A)

07 Mayıs 2011 17:02

-KANDAHAR'DA PATLAMA VE ÇATIŞMALAR KANDAHAR (A.A) - 07.05.2011 - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da valilik binası yakınında şiddetli patlama duyulması ve silahlı kişilerin valilik binasına saldırmasının ardından kentin başka kesimlerinde de patlama olduğu bildirildi. Yetkililer, valilik binası yakınındaki patlamadan birkaç dakika sonra kentin batısından da şiddetli patlama sesi geldiğini belirtti. Silahlı kişilerin valilik yerleşkesindeki bir alışveriş merkezine girerek ateş açtığı en az 3 kişinin yaralandığı da kaydedildi. Güvenlik güçlerinin ateşe karşılık verdiği, helikopterlerin olay yerinin üzerinde uçtuğu ifade edildi. Valilik sözcüsü Zalmay Eyübi, valiliğe saldıranların Taliban militanları olduğunu, çatışmaların devam ettiğini söyledi. Eyübi, 3 sivilin yaralandığını, valilik çalışanlarının durumunun iyi olduğunu belirtti. Patlamaların nedeni ise henüz bilinmiyor. Bu arada Taliban sözcüsü Kari Yusuf Ahmedi, valiliğe saldırının sorumluluğunu üstlendi, ancak bu saldırının terör örgütü El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesiyle ilgisi bulunmadığını bildirdi.

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