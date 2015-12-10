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Dünya
Deutsche Welle

Taliban'ın havaalanına baskın düzenlediği Kandahar’da ölü sayısı 50’ye yükseldi

Afganistan Savunma Bakanlığı, 37 kişinin de yaralandığını bildirdi

10 Aralık 2015 11:29

Afganistan’ın Kandahar kentinde Taliban’ın havaalanı kompleksine yaptığı baskının ardından çıkan çatışmalarda 50 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “On asker, iki polis ve 38 sivil olmak üzere elli masum vatandaşımız saldırıda şehit olmuştur“ dendi. Bakanlık, 37 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Taliban'ın dün havaalanı kompleksine düzenlediği baskının ardından başlayan ve 27 saat süren çatışmalarda 11 Taliban militanının da öldürüldüğü bildirildi.

Havaalanı kompleksinde NATO-Afganistan ortak hava üssü de bulunuyor. Uluslararası koalisyon mensuplarının saldırıdan etkilenmediği bildirildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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