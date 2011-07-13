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Dünya

KANDAHAR'DA "KUŞ UÇMUYOR" KANDAHAR (A.A)

13 Temmuz 2011 12:34

-KANDAHAR'DA "KUŞ UÇMUYOR" KANDAHAR (A.A) - 13.07.2011 - Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin üvey kardeşi Ahmed Veli Karzai'nin cenaze töreninin yapılacağı Kandahar kentinde güvenlik önlemleri artırıldı. Afgan askerleri ve polisiyle birlikte ağır silahla donatılmış çok sayıda Amerikan askeri kentte konuşlandı. Ahmed Veli Karzai'nin naaşının getirildiği resmi bir bina olan Mandigak Palace de Hamid Karzai'nin özel korumaları tarafından kontrol altına alındı. Ahmed Veli Karzai, evinde uğradığı saldırıda öldürülmüş, saldırıyı Taliban üstlenmişti.

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