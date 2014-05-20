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Dünya

'Kancalı İmam'a müebbet yolu

İngiltere'de 'Kancalı İmam' olarak bilinen ve 2 yıl önce ABD'ye teslim edilen Mısırlı Ebu Hamza Kaide'ye desteğin de aralarında bulunduğu 11 suçtan jüri tarafından suçlu bulundu

20 Mayıs 2014 08:17

İngiltere'de 'Kancalı İmam' olarak bilinen ve 2 yıl önce ABD'ye teslim edilen Mısırlı Ebu Hamza, El Kaide'ye desteğin de aralarında bulunduğu 11 suçtan jüri tarafından suçlu bulundu. Ebu Hamza'nın ömür boyu hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

İngiltere tarafından iki yıl önce ABD'ye teslim edilen ve arasında El Kaide'ye desteğin de yer aldığı 11 terör suçlamasıyla yargılanan Mısır doğumlu Ebu Hamza, dört haftalık yargılamanın ardından jüri tarafından suçlu bulundu.

İngiltere'nin Başkenti Londra'da Finsbury Park'taki camide verdiği vaazlarda nefret suçu ve cinayete azmettirme suçlarını işlediği iddiasıyla tutuklanan Ebu Hamza, ABD'nin talebi üzerine iki yıl önce New York'a getirilmişti.

Manhattan'daki Federal Mahkemede, doğum ismi olan Mustafa Kamil Mustafa adıyla Yemen'de turistlerin kaçırılması, Oregon'da terörist eğitim kampı organize etme ve 11 Eylül saldırılarını övmenin de arasında bulunduğu 11 suçlamayla yargılanan Ebu Hamza, iddiaları reddetti.

Avukatının, suçlamaların müvekkilinin eylemleri değil söylemleri nedeniyle yöneltildiğini savunmasına karşın Ebu Hamza, jüri tarafından suçlu bulundu. Ebu Hamza'nın ömür boyu hapis cezası alabileceği kaydedildi.

 

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