Kanat Atkaya'dan Igor Tudor ve Galatasaray yorumu

Süper Lig'in 16. haftası sonrası alınan 2-1'lik Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası alınan kararla Teknik Direktör Igor Tudor'un görevine son verilen Galatasaray'da yeni teknik direktörün kim olacağı tartışılıyor.

Hürriyet yazarı Kanat Atkaya, Galatasaray'daki teknik direktör değişikliğini, taraftarın Fatih Terim isteğini T24'e değerlendirdi.

Tudor'un gideceği bir süredir belliydi görünen köy kılavuz istemez diye konuşan Atkaya,'' Tudor, Galatasaray’ı taşıyacak donanıma, ağırlığa ve çözüm üretme gücüne sahip olmaması bu durumu kaçınılmaz hale getirdi'' diye konuştu.

Galatasaray'daki meselenin isimler üzerinden tartışılmaması gerektiğini söyleyen Kanat Atkaya'nın T24'e yaptığı açıklama şöyle:

Ben şahsi fikrimi söylüyorum Tudor’un gideceği bir süredir belliydi. Böyle bir takımı ve kulübü yönetim şeklinde problemler vardı. Ben yazılarımda da bu konuya değindim sadece Tudor değil, Yapılan ‘Tudor’ ısrarı da yönetimi etkiler. Görünen köy kılavuz istemez bazı atasözleri durumu tam anlamıyla karşılıyor. Tudor gelişmeye müsait bir hoca olabilir ileride çok başarılı da olabilir, ileride Galatasaray’a da gelebilir hayat bu belli olmaz. Fakat şu anda Galatasaray’ı taşıyacak donanıma, ağırlığa ve çözüm üretme gücüne sahip olmaması bu durumu kaçınılmaz hale getirdi.

''İsimler üzerinden konuşmak bizi yanlışa götürür''

Galatasaray’daki mesele Tudor, Dursun Özbek, Fatih Terim gibi isimler üzerinden tartışılırsa bizi yanlış yere götürür. Fatih Terim’in ne kadar başarılı bir hoca olduğunu birbirimize anlatmaya gerek yok, Bu konudaki deneyimi Galatasaray’ın yapısını bilmesi ortada. İsimler üzerinden tartışmak yanlış. Galatasaray’da çok bilinmeyen bir denklem var ve Fatih Terim denklem içindeki faktörlerden sadece biri. İsimler yanıltır, hem bizi hem Galatasaray’ı yanıltır.

''UEFA Kupası'nın üzerinden 17 yıl geçti...''

Galatasaray nasıl bir kulüp olmak istiyor? Acil yapılan kongrede buna yanıt bulunamayabilir. Ben bu konu hakkında uzun süredir yazan biriyim. Galatasaray’ın kendisine çizeceği yol nasıl olmalı? UEFA kupasının üstünden 17 yıl geçmiş hepimiz bununla gurur duyuyoruz ama 17 yıl… Biz yeniden Galatasaray olarak Avrupa’nın ilk 10, ilk 8 takımı arasına girecek bir kulüp mü olacağız yoksa bir hoca gelsin bu sezon şampiyon olalım sonrasına bakarız dersek problemler birikir. Bu da Türk işi çözüm olur, geçici çözüm olur. Bizi doğru yere götürmez.

''Galatasaray'ın ortak akıl ile yönetilmesi lazım''

Şu anda acil bir kriz var bu krizden Galatasaray’ı ileriye taşıyacak süper yönetim, uber yönetim ve uber hoca beklemek gerçekçi olmaz. Şu anda Galatasaray’ın deneyimiyle, tarihiyle ortak aklını ne kadar yansıtacağına bakacağız. Yönetim konusunda sorumluluk alması gereken insanlar içinde bu durum bir alarmdır. Galatasaray’ın tekrar ayaklanması, ayaklanması derken kupa, derbi kazanılır bunların hepsi olur. Galatasaray’ın farkını, büyüklüğünü ortaya koyacak bir ortak akıl ile yönetilmesi lazım. Bu kongre bu süreç umarım bu durum katkı sağlayabilir. Nihai bir çözüm üretmese de bir Galatasaraylı olarak bu yolda bir adım olacağını ümit ediyorum.

''Fatih Terim'in Galatasaraylılığını sorgulamak kimsenin haddi değil''

Terim gelir mi, gelmez mi bence bu ikinci planda. Fatih Terim ismini tartışmak, Terimden mucize beklemek Terim’e de haksızlık. Fatih Terim’in Galatasaraylılığını tartışmak tabii ki kimsenin haddi değil. Yıllarca Galatasaray’a kaptanlık yapmış, 6 şampiyonluk kazandırmış, Türkiye Kupa’ları ve Avrupa Kupası kazandırmış çok iyi, görevden kaçmayacak bir Galatasaraylı Fatih Terim. Fakat şöyle bir durum var hangi yönetimle çalışacak? O onunla çalışmak isteyecek mi? Beriki ötekiyle devam edecek mi?

Öte yandan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda da ortaya çıktığı gibi yönetim içinde, taraftarlar arasında Terim’i isteyen kadar karşı çıkanlar da var.

En özünde isimleri tartışmak kısa vadede çözüm getirmez. Galatasaray’ın ortak akıl, kulüp yapısı, üye yapısı dahil bazı şeyleri gözden geçirmesini, krizi fırsata çevirmesini ümit ediyorum.

Saygıdeğer kongre üyelerimizden ve camiamızdan; günümüz şartlarına uygun, ileriye dönük, vizyonu olan bir kulübe dönüşmesini, ümit ediyorum.