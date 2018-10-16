Kanat Atkaya: İlahi CEO Samsunlu, benim bile haberim vardı işçilerin şikâyetlerinden; sizin nasıl olmaz?

3. havalimanı inşaatında çalışan işçiler kötü çalışma koşulları sebebiyle 14 Eylül'de iş bırakma eylemi başlattı. Eylem sırasında 405 işçi gözaltına alındı ve bu kişilerin 24'ü kamu malına zarar vermek, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek, polise mukavemet etmek ile iş ve çalışma hürriyetinin ihlali sebebiyle tutuklandı.

Hürriyet yazarı Kanat Atkaya, 3’üncü havalimanı 'işinin' yüklenicisi şirketlerin kurduğu İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu'nun "İşçilerden özür diledim. Özür dilerim. Haklıydılar” açıklamasını köşesine taşıyarak yorumladı. CEO Samsunlu'nun "Sorunlar varmış, birikmiş, haberim olmadı" dediğini hatırlatan Atkaya, "İlahi CEO Samsunlu... Yolu oralara hiç düşmeyen, projenin hiçbir aşamasıyla alakası olmayan, sorumluluğu bulunmayan benim bile haberim vardı işçilerin çok uzun süredir devam eden şikâyetlerinden, sizin nasıl olmaz?" diye yazdı.

"Samsunlu tutuklu işçilerin salıverilmesi için aracı olsun"

Kanat Atkaya, CEO Samsunlu'nun işçilerin haklı olduklarını söylediğini, özür dilediğini ve 'haklı talepleri doğrultusunda' gerekli düzenlemelerin yapılması için adım attıklarını belirterek Samsunlu'ya "İşçilerin taleplerinin karşılanması bu kadar zor muydu?" sorusunu yöneltti. Öte yandan, İşçilerden özür dilenmesini olumlu bir gelişme olarak görelim diyen Atkaya, bir şartının olduğunu kaydederek, Samsunlu'nun halen tutuklu olan işçilerin salıverilmesi için aracı olmayı kabul etmesini istedi. "Olay yargıya intikal etmiş beni aşar' demesin, vicdanını dinlesin" vurgusu yapan yazar, "Herkes işini doğru yapsaydı o işçiler tutuklanmazdı.Herkes işini doğru yapsaydı...Herkes işini doğru yapsaydı..." dedi.

Yazar Atkaya'nın "Herkes işini doğru yapsaydı" başlığıyla (16 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz